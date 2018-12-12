Россия и Европа переживают ренессанс в отношениях, заявил Орешкин

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что растет взаимный товарооборот между Россией и Евросоюзом, идет строительство «Северного потока — 2», атомных электростанций в Венгрии, Финляндии, а также развиваются проекты приграничного сотрудничества.

«Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из драйверов экономического роста», — добавил Орешкин.

По его словам, Брюссель пока остается ключевым торговым партнером Москвы.

Министр признал, что события последних лет омрачили отношения Европы с Россией.

Понятно, что наиболее пострадавшим бизнесом как раз оказался европейский, в то время как Америка таким образом выстроила всю эту санкционную историю, чтобы американские компании получили конкурентное преимущество перед европейскими. Максим Орешкин глава Минэкономразвития

Он привел пример с европейскими банками, которые до 2014 года очень активно инвестировали в российскую экономику и кредитовали бизнес.

При этом министр подчеркнул, что отношения между Россией и Европой возрождаются, и главное — не испортить этот процесс, и поддерживать позитивные тенденции.