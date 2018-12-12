Россия и Европа переживают ренессанс в отношениях, заявил Орешкин

Он отметил, что растет взаимный товарооборот между Россией и Евросоюзом, идет строительство «Северного потока — 2», атомных электростанций в Венгрии, Финляндии, а также развиваются проекты приграничного сотрудничества.
«Для Европы сейчас взаимоотношения с Россией — это один из драйверов экономического роста», — добавил Орешкин.
По его словам, Брюссель пока остается ключевым торговым партнером Москвы.
Министр признал, что события последних лет омрачили отношения Европы с Россией.
Понятно, что наиболее пострадавшим бизнесом как раз оказался европейский, в то время как Америка таким образом выстроила всю эту санкционную историю, чтобы американские компании получили конкурентное преимущество перед европейскими.
Максим Орешкинглава Минэкономразвития
Он привел пример с европейскими банками, которые до 2014 года очень активно инвестировали в российскую экономику и кредитовали бизнес.
При этом министр подчеркнул, что отношения между Россией и Европой возрождаются, и главное — не испортить этот процесс, и поддерживать позитивные тенденции.