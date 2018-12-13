«Роснефть» отказалась работать в Иране
Она собиралась с Иранской национальной нефтяной компанией инвестировать до $30 млрд.
Она собиралась с Иранской национальной нефтяной компанией инвестировать до $30 млрд.
«Роснефть» и Иранская национальная нефтяная компания могут выйти на реализацию совместных проектов в области нефтегазодобычи с [инвестициями] до $30 млрд и добычей нефти до 55 млн т в год", — цитировал главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина в конце прошлого года «Интерфакс». Тогда стороны подписали дорожную карту по реализации стратегических проектов. Речь шла «о целой серии месторождений — нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Но теперь «Роснефть» передумала работать в Иране, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с
Причиной уйти из Ирана стало в том числе изменение стратегии госкомпании: она теперь намерена сосредоточиться на росте внутри России, добавляет другой собеседник «Ведомостей». В мае «Роснефть» скорректировала стратегию до 2022 г. А в августе Сечин заявил: «Основные стратегические приобретения ["Роснефти"], осуществленные в периоды низких цен на нефть, завершены. Компания сосредоточена на органическом росте и монетизации синергий от приобретенных активов». «Обязательств перед иранской стороной у “Роснефти” никаких не было, денег госкомпания не вкладывала, так что потерь не будет», — рассказывает третий собеседник «Ведомостей».
Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. Получить комментарии представителя иранской компании не удалось.
«Роснефть» — не первая российская компания, отказавшаяся работать в Иране: в начале ноября «Зарубежнефть» продала оператора проектов по добыче нефти в Иране «ЗН-Восток» предприятию, принадлежащему Минэнерго, — ФГУП «Промсырьеимпорт».
Все крупные нефтяные компании собирались работать в Иране, но приостановили переговоры. «У нас почти подготовлен контракт, и мы сейчас его завершаем, но, скорее всего, подписания не будет, пока не будут сняты ограничения», — говорил в ноябре президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Газпром нефть» и «Татнефть» сохраняют интерес к иранским проектам, но изучают ситуацию
Экспорт иранской нефти ограничен и, видимо, надолго. До сих пор непонятны условия работы российских компаний в Иране. «Возможно, “Роснефть” с учетом всех рисков хотела получить большую доходность, чем та, которую предлагал Иран», — рассуждает он. Кроме того, у «Роснефти» большая инвестиционная программа — в 2018 г. она превысит 800 млрд руб. — и общий долг в 5,1 трлн руб. с учетом предоплаты за поставку нефти от Китая.
Отказ от инвестиций в Иран разумный шаг с точки зрения новой стратегии «Роснефти» и возросших политических и санкционных рисков, соглашается директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «В
Тегерану же сейчас важно продавать уже добываемую нефть, продолжает Маринченко. «Иран сможет поддерживать добычу на нынешнем уровне довольно долгое время, но для существенного роста добычи необходим иностранный капитал и снятие санкций».
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