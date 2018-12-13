Лёд тронулся. Зачем Россия вкладывается в Арктику?

Источник: РИА "Новости"

На российской карте нет другой такой территории, где работать было бы так же трудно и так же выгодно. Крайний Север производит 10% всего ВВП нашей страны, обладая всего 1,6% населения.

По оценкам РАН, в Арктической зоне сконцентрировано 40% российских запасов золота, 60% — нефти, 60−90% — газа, 100% — коренных месторождений алмазов.

Стоимость минерального сырья наших арктических недр превышает 30 трлн долл. Ещё больше богатств скрыто под водами Ледовитого океана. На них, кроме РФ, претендуют США, Канада, Норвегия и Дания. Эти ресурсы ещё предстоит разделить. И одним из главных аргументов будет способность государства реально осваивать Север. Россия продвинулась дальше других уже потому, что ещё в советские времена по­строила в Заполярье крупные рудники и заводы. А для обслуживания этих проектов был создан атомный ледокольный флот — единственный в мире.

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Кто построит новые ледоколы

Новый шанс на освоение Арктики дало глобальное потепление. Российские военные гидрографы недавно нанесли на карту 11 новых островов, появившихся в результате таяния ледового панциря. Стали улучшаться условия для судоходства по Северному морскому пути (СМП). Сегодня оно возможно с июля по октябрь. Но если добиться такого, чтобы навигация продолжалась круглый год, мировая торговля получит самый короткий водный путь из Азии в Европу. Каждый рейс из Шанхая в Гамбург обойдётся на 600 тыс. долл. дешевле по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Выиграют все, и прежде всего Россия, которая сможет зарабатывать на проводке судов через льды и другом арктическом сервисе.

Неудивительно, что азиатские страны смотрят на Ледовитый океан с огромным интересом. В августе 2012 г. от Чукотского до Баренцева моря впервые прошёл китайский научный корабль «Снежный дракон», приобретённый на Украине. В этом году КНР спустила на воду первый настоящий ледокол собственного производства (но пока ещё не ввела в эксплуатацию) и объявила, что построит атомоход, который будет сопровождать в северных морях караваны из Поднебесной. Если так пойдёт дальше, китайский флот обгонит в Арктике и канадский, и американский.

В 2020 г. заканчивается срок службы самого мощного ледокола США «Полярная звезда». Но американское правитель­ство, к досаде адмиралов из береговой охраны, не спешит финансировать строительство нового полярного судна. Проекты в Арктике на периферии интересов Дональда Трампа. Почему?

Ни у США, ни у Канады нет крупных производств в арктической зоне и таких городов, как Норильск, которые нужно обслуживать. А Северо-Восточный проход в Атлантический океан интересен только туристам. Попасть из Азии на восточное побережье Америки проще по Панамскому каналу. В такой ситуации новые полярные суда не сильно нужны. Александр Воротников Эксперт Проектного офиса развития Арктики

Другое дело — Россия. Как сообщил начальник управления развития СМП и прибрежных территорий «Росатома» Максим Кулинко, для обеспечения круглогодичной навигации в Ледовитом океане до 2035 г. будут построены 8 новых атомоходов. Первый из них, головной ледокол типа «Арктика», уже сошёл со стапелей Балтийского завода и будет введён в эксплуатацию в следующем году. Он сможет работать как в океане, так и на реках. А создание ещё более мощных ледоколов класса «Лидер» правительство решило поручить новой судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Эти атомоходы смогут крушить лёд толщиной больше 4 метров, оставляя за собой судоходный канал шириной 50 метров. Как минимум в 2 раза вырастет скорость проводки судов. И при необходимости «Лидер» станет боевым кораблём. На него можно будет установить контейнеры с противолодочным, ракетным или артиллерийским вооружением.

Строительство новых атомоходов впервые будет вестись на основе смешанного финансирования: часть требуемой суммы выделит государство, остальные деньги «Росатом» добавит из собственных средств и займёт в банках. Стоимость самого мощного в мире ледокола «Лидер» может составить до 100 млрд руб.

У кого больше ледоколов? | Источник: Аргументы и факты

Какие грузы пойдут по морям

По прогнозу «Росатома», уже в 2019 г. объём перевозок по СМП достигнет 29 млн т, на 60% превысив достижения этого года. Цель на 2024 г., поставленная Президентом РФ, — 80 млн т. Для сравнения: советский рекорд — 6,6 млн. Рост обеспечивают промышленные проекты. И если раньше главным клиентом СМП был «Норильский никель», то в последние годы к нему добавились нефтяники, газовики, угольщики.

Самый маштабный проект — завод по выпуску сжиженного природного газа на Ямале, запущенный в конце 2017 г. компанией «Новатэк». Несмотря на санкции, в него вложились инвесторы из Китая, Франции и Италии. Танкеры ледового класса для транспортировки СПГ производит Южная Корея. А по всей России благодаря этой стройке появилось 60 тыс. рабочих мест. Тогда же, в 2017 г., по Северному морскому пути ушла в Китай первая партия антрацита, добытого на Таймыре. В 2020 г. на Новой Земле начнут строить самый северный российский ГОК, выпускающий свинцовый и цинковый концентрат.

В 2017 г. по СМП прошли 423 российских и 80 иностранных судов. Исключительной монополией на перевозку сырья, добытого в российской Арктике, обладают корабли под флагом РФ.

Однако, чтобы загрузить СМП по полной, важно развивать перевозки по заказам других стран. А для этого недостаточно построить мощные ледоколы.

«На арктическом побережье слабо развита сеть портов, бункеровочных пунктов, ремонтных баз, — обращает внимание Воротников. — Дополнительно важно создать систему оперативного мониторинга ледовой обстановки, чтобы предлагать судну оптимальный маршрут по ходу движения».

Для обеспечения бесперебойных перевозок по Северному морскому пути Правитель­ство РФ планирует к 2024 г. модернизировать инфраструктуру 16 арктических и дальневосточных портов. Так, рядом с заводом «Ямал-СПГ» развивается новый грузовой порт Сабетта. На Таймыре недалеко от Диксона строится порт Чайка. Крупный перевалочный хаб для транспортировки в Европу углеводородов и минералов планируется разместить в Мурманской области.

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Кто будет вкладывать деньги