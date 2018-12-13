Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарий: Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Мачеха и отец Нюши умилили соцсети фото с новорожденной внучкой
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком декабря в РПЛ
"Мне повезло": автор восхитительного фото, одного из лучших
Смерть дочери подтолкнула женщину на необычный шаг
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Российское оружие, которое пугает США (фото)
Раненых выносят на руках: первые фото с места трагедии в Турции
Что экс-глава Дагестана рассказал про Путина
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
09:03 (мск), источник: РИА Новости

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в ноябре возобновил рост

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в ноябре 2018 года увеличился на 4,6%, или на 23 рубля по сравнению с октябрем и составил 528 рублей, рост произошел после снижения показателя в октябре, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Наверх
Источник: Reuters

«После октябрьского снижения индекс среднего чека в ноябре опять пошел вверх. Он добрался до отметки в 528 рублей, что на 4,6% больше, чем месяцем ранее. Рост среднего чека не удивителен в ноябре, так как и общие повседневные расходы россиян также увеличились, вероятно, в силу начала предпраздничной закупки», — говорится в исследовании.

При этом по сравнению с ноябрем 2017 года средний чек сократился на 2,8%.

В ноябре средний чек в Сибирском федеральном округе вырос по сравнению с октябрем на 7,8% (до 443 рублей), в Приволжском — на 7,1% (до 452 рублей), в Южном — на 4,4% (до 524 рублей). На Дальнем Востоке показатель повысился на 4,3% (до 481 рубля), на Урале — на 3,3% (до 505 рублей).

Читайте также
Санта рублем не поможет. Какие предновогодние ошибки стоят вам лишних денег

В Северо-Западном федеральном округе средний чек увеличился на 2,1% (до 586 рублей), в Центральном — на 2% (607 рублей). В Москве средний чек вырос на 2,6% по сравнению с октябрем, до 713 рублей (в годовом выражении — на 1,3%), в Санкт-Петербурге — на 4,4%, до 671 рубля (в годовом выражении он сократился на 3,9%).

Средний чек в российских гипермаркетах в ноябре по сравнению с октябрем увеличился на 3,5% (по сравнению с ноябрем 2017 года он уменьшился на 0,7%). В супермаркетах чек вырос на 5% (в годовом выражении — снижение на 4,3%), в дискаунтерах — на 7,5% (в годовом выражении — минус 3,5%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель по сравнению с октябрем повысился на 9,5% (в годовом выражении он снизился на 3,5%).

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны с населением более десяти тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

Читайте также:

В Таиланде драка питона с варанами попала на видео
Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
В Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
ЦСКА разгромил мадридский «Реал» в матче Лиги чемпионов
«Роснефть» отказалась работать в Иране
ОСЭР: пенсионный возраст разных регионов должен отличаться
Первая леди США рассказала, как Дональд Трамп принимает решения
CNN: Бутина согласилась сотрудничать со следователями в США
Спорт
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире Пятикратный победитель Лиги чемпионов Роналду в первом же матче турнира с «Валенсией» получил прямую красную карточку, но помог своей команде выйти в плей-офф
Hi-Tech
Samsung закрывает завод смартфонов Во всем виновата жесткая конкуренция.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Дети
Мачеха и отец Нюши умилили соцсети фото с новорожденной внучкой Напомним, что певица стала мамой в ноябре 2018-го
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь