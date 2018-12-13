Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ: Шарий
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Недолеченные ангины довели девушку до инсульта
Россия категорично ответила на недружественный шаг Словакии
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
52-летняя Штурм показала грудь на пляже - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
Продукт, считающийся за границей полезным, часто выкидывают в РФ
Как накопить деньги без усилий: простое правило
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Российское оружие, которое пугает США (фото)
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
11:30 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о порядке госзакупок у единственного поставщика

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон, регламентирующий общий порядок государственных закупок у единственного поставщика.

Наверх

Документ, разработанный по поручению президента РФ, регламентирует подготовку решения об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и вводит в случае необходимости ограничения на привлечение к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей).

Сейчас закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случаях, определенных указом или распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства. При этом законодательством РФ не предусмотрен порядок принятия таких решений, в том числе перечень документов, необходимых при подготовке соответствующих нормативных актов.

Читайте также
ФСБ назвала назначение единого поставщика продуктов для Росгвардии «коррупционноемким»

Согласно принятому закону, в таких нормативных актах должен указываться предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения единственным поставщиком своих обязательств по контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. В соответствующем документе должно содержаться обоснование цены контракта.

Принятие закона позволит установить единый порядок подготовки нормативных актов президента и правительства РФ об определении единственных поставщиков, что существенно снизит риски определения организаций, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках и не обладающих необходимыми производственными возможностями и компетенцией для удовлетворения нужд заказчиков в качестве единственных поставщиков, отмечается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.

 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Российские биатлонисты попали под подозрение из-за допинга
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов
Австралийка обнаружила слишком заботливую паучиху
Иллюзия со столбом озадачила пользователей соцсетей
Как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом»
Россия объявила персоной нон грата дипломата из Словакии
Госдума приняла восьмитысячный закон
Спорт
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире Пятикратный победитель Лиги чемпионов Роналду в первом же матче турнира с «Валенсией» получил прямую красную карточку, но помог своей команде выйти в плей-офф
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Как контролировать капитальный ремонт в своем доме
Дети
Мачеха и отец Нюши умилили соцсети фото с новорожденной внучкой Напомним, что певица стала мамой в ноябре 2018-го
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь