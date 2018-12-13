Госдума приняла закон о порядке госзакупок у единственного поставщика

Документ, разработанный по поручению президента РФ, регламентирует подготовку решения об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и вводит в случае необходимости ограничения на привлечение к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей).

Сейчас закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случаях, определенных указом или распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства. При этом законодательством РФ не предусмотрен порядок принятия таких решений, в том числе перечень документов, необходимых при подготовке соответствующих нормативных актов.

Читайте также ФСБ назвала назначение единого поставщика продуктов для Росгвардии «коррупционноемким»

Согласно принятому закону, в таких нормативных актах должен указываться предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного поставщика исполнить свои обязательства по контракту лично или возможность привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения единственным поставщиком своих обязательств по контракту лично, а также может быть определена обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта. В соответствующем документе должно содержаться обоснование цены контракта.

Принятие закона позволит установить единый порядок подготовки нормативных актов президента и правительства РФ об определении единственных поставщиков, что существенно снизит риски определения организаций, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках и не обладающих необходимыми производственными возможностями и компетенцией для удовлетворения нужд заказчиков в качестве единственных поставщиков, отмечается в пояснительной записке.