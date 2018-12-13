Где ловить, сколько и чем. Что изменится после нового закона о рыбалке

Источник: РИА "Новости"

В среду, 12 декабря, Госдума приняла закон о любительской рыбалке. Рыбакам разрешили бесплатно ловить рыбу в личных целях везде, кроме особо охраняемых территорий, а также использовать сети в определенные периоды в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

До принятия закона любительская и спортивная ловля рыбы в России регулировались законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Что же изменилось на самом деле и изменилось ли вообще, АиФ.ru узнал у президента Федерального союза рыболовных хозяйств Владимира Петрушина и начальника отдела спортивного и любительского рыболовства центрального правления ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Анатолия Козырева.

Запретные места и способы рыбалки

Как было:

Граждане могли свободно и бесплатно ловить рыбу на удочку, спиннинг, донку везде, где не запрещено и где нет специальных ограничений. Ловля рыбы в рыболовных хозяйствах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, разрешалась только после согласования с ними.

Как стало:

Любительская рыбалка разрешается везде, кроме особо охраняемых территорий, мест, где рыбу разводят, и на землях обороны и безопасности.

Подводная охота разрешена, но теперь не везде и не всегда. Например, в местах массового отдыха людей ловить рыбу таким образом запретят.

Также нельзя будет ловить ее с использованием аквалангов, масок, радаров, гарпунов (при использовании последних над водой). Также запрещена будет рыбалка с помощью химических веществ, взрывчатки и электротока.

Также теперь нельзя использовать так называемые жаберные сети, в которых рыба может запутаться. Ловить рыбу сетью можно будет только в определенные периоды на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. На участках, где рыбу разводят, теперь запрещены вообще любые сети.

Комментарий:

«Никакой новой борьбы с сетными орудиями, по которым возникает очень много вопросов, не будет. В законе написано, что полностью запрещен оборот сетных жаберных орудий, но, к сожалению, ни в одном законодательном акте не написано, что это такое. Поэтому это так и останется на бумаге», — говорит Петрушин.

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Суточный вылов рыбы

Как было:

Суточные нормы вылова существовали при Советском Союзе, затем их отменили. До 1991 года ограничения были не по видам рыб, а исключительно по весу. Рыбакам запрещалось вылавливать в сутки более 5 килограммов рыбы, а с одного водоема нельзя было вывозить более двух суточных норм вылова, то есть не более 10 килограммов. После отмены норм по весу улов не ограничивали. С 2017 года для сохранения популяций рыб ввели лимит. Нормы вылова прописали в Правилах рыболовства, для каждого региона отдельно.

Как стало:

В целях сохранения и рационального использования водных ресурсов в законе прописали понятие суточной нормы добычи (вылова) рыбы, которые на сегодняшний день уже действуют. Их внесли в Правила рыболовства сами регионы. Сейчас эти лимиты оформили в законе.

Комментарий:

«Раньше человек мог поехать на рыбалку и наловить рыбы сколько угодно — и 5, и 10, и 20 килограмм.

Длительное время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто на нормы не смотрел. Но спустя время поняли, что рыбу из водоемов вылавливают, а взамен ничего.

После того, как прекратили работать рыборазводные заводы и стало уменьшаться количество рыбы в водоемах, ввели нормы. Их ввели еще полтора года назад в правила рыболовства. Отдельными приказами к этим правилам в каждом регионе определили нормы. В среднем по европейской части в районе пяти килограмм. В законе четко прописали, что вводится понятие суточного вылова рыбы. Для чего это сделали — для сохранения запасов рыбы. А конкретные нормы вылова уже прописаны в правилах. Закон просто вышел как постфактум", — говорит Козырев.

Рыбопромысловые участки под любительскую рыбалку

Как было:

На промысловых участках, выполняющих рыбоохранную функцию, была разрешена любительская рыбалка. На платных участках рыбакам разрешали ловить редкие и дорогие виды.

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Как стало:

Рыбопромысловые участки упразднят с 31 декабря 2020 года. Их сохранят только в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири, где выращиваются редкие виды рыб, такие как семга, таймень, чавыча, омуль байкальский. Конкретный перечень таких участков, а также перечень ценных видов рыб будет утверждаться правительством.

Комментарий:

«У нас есть поговорка «лес рубят, а щепки летят». Так вот в данном случае получается, что порубили лес, а щепками оказались всеми любимые и поддерживаемые рыбаками-любителями и бизнес-сообществом маленькие рекреационные рыболовные хозяйства. Дело в том, что они также находятся в правовом поле рыбопромысловых участков, и в связи с ликвидацией такого института ликвидируются и они. Это полный нонсенс. Бизнес честный, порядочный и всеми востребованный будет просто уничтожен простым росчерком пера. Законодатели просто решили одним махом избавиться от всех ненавистных предпринимателей при всем сопутствующем и допустимом ущербе. В числе такого ущерба оказались и рекреационные рыболовные хозяйства.

Главное, для чего был придуман закон — это отказаться от рыбопромысловых участков.