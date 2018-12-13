Безналичные переводы россиян дошли до триллионов

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Россияне перевели друг другу более 19 трлн руб. И это только с января по сентябрь 2018 года. Сумма сопоставима с доходной частью федерального бюджета России за год и уже побила рекорд перечислений с карты на карту 2017-го. Такие данные привел Центральный банк. При этом граждане оплатили товаров и услуг с помощью пластика всего на 15 трлн. С чем связана эта тенденция? Разбирался Григорий Колганов.

На подарок, покупку заграничного товара и в долг — россияне бьют рекорды по перечислениям с карты на карту. Сервис, без сомнения, удобный. Но только ли комфортом объясняется взрывной рост интереса граждан к переводам? Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова видит другую причину — малый бизнес и самозанятые таким образом принимают безналичные платежи:

Переводы с карты на карту — это, в первую очередь, оплата каких-то услуг, доставок, например, которые очень маленькие компании делают под видом физических лиц. Когда они за эту услугу выставляют счет, они просто дают карту физического лица. Вы же не платите с этого налог. А если как компания вы будете доход показывать, вы будете с этого платить налог.

Малый бизнес парирует: дело не только в налогах. Переводы с карты на карту позволяют сэкономить на услугах банков. К тому же клиенты, кажется, не против. Владелец одного столичного автосервиса на условиях анонимности рассказал «Ъ FM», что недавно спрятал под стол эквайринговый терминал и достает его только в крайних случаях, а таких в месяц бывает два-три. Снижения потока посетителей не заметил, зато экономия очевидна: «Даже если ИП 1% по эквайрингу, плюс в месяц банки берут за обслуживание, плюс лента, нехило выходит. В месяц на 3−4 тыс. руб. все это обслуживание выходит, как ни крути. И плюс 1% потом еще налоговая снимает. Эквайринг плюс налоги — в районе 170−180 тыс. руб. в год. Каждый сейчас считает каждую копеечку».

Как отмечает собеседник «Ъ FM», в месяц он получает от клиентов на карту несколько десятков переводов, и банк до сих пор им не заинтересовался. В последнее время все чаще появляется информация, что власти намерены контролировать переводы между физлицами, а банки блокируют подозрительные трансакции. Правда, большинство этих сообщений позже опровергаются.

Как долго еще будет открыто для россиян такое окно возможностей?

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Председатель правления банка «Оранжевый» Валентина Галицкая отмечает, что времена, когда можно было оплатить товар или услугу, скинув деньги на карту, скоро пройдут: «Требование Центрального банка направлено на то, чтобы прозрачность расчетов между физическими лицами была максимальной. Нас учат смотреть не столько на форму, сколько на суть происходящего. Если есть дробления, повторяющиеся суммы, то мы должны обращать на это внимание и информировать. Думаю, что в течение двух-трех лет вот эта прозрачность будет обеспечена процентов на 80».

Однако, пока россияне не только перечисляют друг другу на карты, но и активно снимают наличность в банкоматах. Эта сумма превышает 19 трлн руб., так же, как и объем переводов. Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев полагает, что это совпадение не случайно: «Практически везде можно расплачиваться безналом. По крайней мере, снимать в больших объемах в редких случаях нужно. Мы понимаем, что как раз это вот та неоформленных часть доходов, которая дальше обналичивается в банкоматах, и они, наверное, на эту статистику и оказали достаточное влияние».

А стоит ли вообще государству тратить силы на борьбу с «серыми» платежами? Награда за победу велика. По оценкам экспертов, 6 из 19 трлн руб. переводов — это оплата товаров и услуг, с которых можно было бы брать налоги.