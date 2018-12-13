Почти всех россиян ждет рост тарифов на интернет

Источник: Daily Storm

Московский провайдер RiNet с 2019 года поднимет цены на интернет на 5% из-за «пакета Яровой» и роста НДС, говорится на официальном сайте компании. Подорожание услуг уже коснулось клиентов МГТС — абоненты сообщили, что в ноябре и декабре им предложили заплатить на 50−100 рублей больше, чем раньше, пишет «Коммерсантъ». В правилах оказания услуг крупнейших отечественных провайдеров (в том числе «Ростелекома», «Вымпелкома», МГТС), суммарно занимающих около 60% всего российского рынка доступа в Сеть, прописано право изменять тарифы. Но даже имея такую возможность, не все компании, как крупные так и небольшие, спешат взвинчивать цены. Конечный выбор остается за каждым абонентом.

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В службе поддержки «Ростелекома» (является крупнейшим в РФ провайдером широкополосного доступа в интернет) Daily Storm сообщили, что абонентам не следует опасаться повышения цен на домашний интернет по всем действующим договорам. «Правила оказания услуг связи ПАО “Ростелеком” физическим лицам», однако, говорят об обратном. В пункте 3.2.3 указывается, что оператор имеет право «самостоятельно устанавливать и/или изменять тарифные планы, отдельные тарифы на услуги, определять иные ценовые условия предоставления услуг, при условии извещения абонента не менее чем за 10 (десять) дней о введении указанных изменений».

Такие же положения о праве оператора изменять существующий тариф для абонента есть в правилах «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Акадо-Урала» («ЭР-Телеком») и МГТС. Право менять тарифную сетку предоставляется операторам в соответствии с постановлением правительства России № 575 от 10 сентября 2007 года.

Фактическая ситуация с тарифами на домашний интернет в России выглядит несколько сложнее. Некоторые крупные провайдеры и многие небольшие (местные) стремятся реже повышать цены, не желая терять абонентов в условиях высокой конкуренции.

Сотрудник одного из районных московских провайдеров пояснил Daily Storm, что многолетняя политика компании состоит в том, что по старым договорам цены не меняются. Впрочем, не меняется и скорость доступа.

«Даже если скорость по тарифу составляет всего один мегабит в секунду, абонент все равно платит 100 рублей, как и 10 лет назад», — объяснили в фирме. Условия обслуживания сохранятся и для абонентов, подключенных в текущем году по современным тарифам, утверждают в компании. В стандартном договоре провайдера при этом также прописан пункт о праве изменять существующие тарифы, но собеседник объяснил, что уже более 10 лет руководство принципиально не делает этого. Несколько клиентов компании подтвердили Daily Storm, что не сталкивались с повышением цен в последние годы.