Летному отряду Кремля продали дефектные «суперджеты», которые не купили в Лаосе

Источник: РИА "Новости"

Специальный летный отряд «Россия», который перевозит по всему миру президента Владимира Путина и других важных лиц страны, получил в 2016 году по госзакупке два самолета «Сухой Суперджет» за 2,8 миллиарда рублей с рядом неисправностей и небольшим налетом, хотя по контракту это новые самолеты, пишет ПАСМИ со ссылкой на 200-страничный доклад Счетной палаты. Ведомство Алексея Кудрина проверило, как Управление делами президента потратило деньги из федерального бюджета. Самолеты с дефектами сначала собирались продать в Лаос.

Еще в конце 2014 года Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Кремлем контракт на 2,836 миллиарда рублей. Подрядчик должен был поставить для нужд руководства страны два новых RRJ-95B.

Воздушные суда предназначались летному спецотряду «Россия». Счетная палата утверждает в докладе, что вместо новых самолетов Кремлю достались «суперджеты», летавшие с 2012 года.

При этом налет различных узлов самолетов отличается. Так, вспомогательная силовая установка на лайнере с бортовым номером RA-89039 провела в воздухе 132 часа, планер — 54 часа, один из авиадвигателей — 66 часов, другой — 69. Самолет для лидеров страны «украшает» небольшая вмятина на фюзеляже, а бортовой журнал свидетельствует о ряде неисправностей, возникших в первые же месяцы полетов. Второй самолет тоже не выглядит новым. Топливо у него текло по крышке люка.

Первоначально эти суда строились для лаосской частной авиакомпании Lao Central, даже получили лаосские бортовые номера и покраску в цвета перевозчика, о чем свидетельствуют имеющиеся у ПАСМИ фотографии. Но авиакомпания не смогла купить самолеты из-за финансовых проблем, и «суперджеты» так и остались в России.

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Счетная палата провела проверку в октябре-ноябре 2018 года. Аудиторы проанализировали, насколько эффективно Управление делами президента тратило средства в 2016—2017 годах. Ведомство также обратило внимание на нарушение, допущенное с самолетами Airbus А-319 в 2012 году. Как и в случае с «суперджетами», лайнеры для СЛО «Россия» почти за семь миллиардов рублей оказались не новыми.