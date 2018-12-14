Летному отряду Кремля продали дефектные «суперджеты», которые не купили в Лаосе
Первым лицам страны поставили технику под видом новой, выяснила Счетная палата.
Первым лицам страны поставили технику под видом новой, выяснила Счетная палата.
Специальный летный отряд «Россия», который перевозит по всему миру президента Владимира Путина и других важных лиц страны, получил в 2016 году по госзакупке два самолета «Сухой Суперджет» за 2,8 миллиарда рублей с рядом неисправностей и небольшим налетом, хотя по контракту это новые самолеты, пишет ПАСМИ со ссылкой на 200-страничный доклад Счетной палаты. Ведомство Алексея Кудрина проверило, как Управление делами президента потратило деньги из федерального бюджета. Самолеты с дефектами сначала собирались продать в Лаос.
Еще в конце 2014 года Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Кремлем контракт на 2,836 миллиарда рублей. Подрядчик должен был поставить для нужд руководства страны два новых RRJ-95B.
При этом налет различных узлов самолетов отличается. Так, вспомогательная силовая установка на лайнере с бортовым номером RA-89039 провела в воздухе 132 часа, планер — 54 часа, один из авиадвигателей — 66 часов, другой — 69. Самолет для лидеров страны «украшает» небольшая вмятина на фюзеляже, а бортовой журнал свидетельствует о ряде неисправностей, возникших в первые же месяцы полетов. Второй самолет тоже не выглядит новым. Топливо у него текло по крышке люка.
Первоначально эти суда строились для лаосской частной авиакомпании Lao Central, даже получили лаосские бортовые номера и покраску в цвета перевозчика, о чем свидетельствуют имеющиеся у ПАСМИ фотографии. Но авиакомпания не смогла купить самолеты
Счетная палата провела проверку в
Владимир Путин, впрочем, традиционно летает на самолетах Ил-96, а не на «суперджетах». Основная деятельность авиаотряда «Россия» заключается в оказании транспортных услуг не только для президента, но и для главы правительства Дмитрия Медведева, спикеров палат российского парламента Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, генерального прокурора Юрия Чайки, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Администрации президента Антона Вайно и министра иностранных дел Сергея Лаврова.