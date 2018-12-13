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15:13 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС обнаружила завышение цен на ТВ-приставки

Служба возбудила дело против «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарта» и DNS.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила ритейлеров «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном повышении цен на приставки для приема цифрового ТВ. Служба возбудила против компаний административное дело.

ФАС подозревает ритейлеров «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении розничных цен на ТВ-приставки для приема цифрового телевидения, следует из сообщения на сайте ведомства. Служба усматривает в действиях магазинов признаки нарушения закона о защите конкуренции. Против ритейлеров возбуждено дело.

ФАС провела мониторинг цен на ТВ-приставки по всей стране и проанализировала их изменения за период с июня по декабрь. Ведомство выявило, что цены на приставки различных моделей за этот период менялись по всей стране разнонаправленно. При этом их общий ассортимент расширяется, но сокращается низкий ценовой сегмент приставок стоимостью до 1 тыс. руб. ФАС считает недопустимым необоснованное повышение цен на социально ориентированных рынках, в особенности на фоне перехода на цифровое вещание, следует из сообщения ведомства.

Новость
Правда ли, что с 1 января отключат аналоговое телевидение?

Ранее Минкомсвязь опубликовала график отключения в регионах аналогового вещания федеральных телеканалов. Полностью процесс отключения каналов завершится к июню 2019 года. Переходный период обойдется государству в 30 млрд руб. Отключение аналога стартовало 3 декабря в Тверской области, вслед за ней с 11 февраля переход начнется еще в 7 регионах, в 20 регионах — с 15 апреля и в 57 — с 3 июля. Россиянам, чьи телевизоры не поддерживают прием цифрового сигнала, необходимо покупать ТВ-приставки для подключения к телевизорам. По прогнозу Минкомсвязи, после отключения аналогового сигнала цифровое вещание не смогут принимать 1,5% домохозяйств.

В группе «М. Видео-Эльдорадо», «Юлмарте» и DNS на запрос «Ъ» оперативно не ответили.

Юлия Тишина

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале следующего года и будет происходить поэтапно.

Алексей Волин: все федеральные каналы перейдут на цифровое вещание
Во время загрузки произошла ошибка.
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