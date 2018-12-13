ФАС обнаружила завышение цен на ТВ-приставки
Служба возбудила дело против «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарта» и DNS.
Служба возбудила дело против «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарта» и DNS.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила ритейлеров «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном повышении цен на приставки для приема цифрового ТВ. Служба возбудила против компаний административное дело.
ФАС подозревает ритейлеров «М. Видео», «Эльдорадо», «Юлмарт» и DNS в необоснованном завышении розничных цен на
ФАС провела мониторинг цен на
Ранее Минкомсвязь опубликовала график отключения в регионах аналогового вещания федеральных телеканалов. Полностью процесс отключения каналов завершится к июню 2019 года. Переходный период обойдется государству в 30 млрд руб. Отключение аналога стартовало 3 декабря в Тверской области, вслед за ней с 11 февраля переход начнется еще в 7 регионах, в 20 регионах — с 15 апреля и в 57 — с 3 июля. Россиянам, чьи телевизоры не поддерживают прием цифрового сигнала, необходимо покупать
В группе «М. Видео-Эльдорадо», «Юлмарте» и DNS на запрос «Ъ» оперативно не ответили.
Юлия Тишина