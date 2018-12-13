Российские нефтяники заработали триллионы на фоне бензинового кризиса

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Он также похвалился, что бюджет благодаря соглашениям с ОПЕК получил дополнительные пять триллионов рублей.

За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно пять триллионов рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около двух триллионов рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию, в том числе и с нашим бюджетом, и частично дало рост экономике. Александр Новак министр энергетики России

Однако глава Минэнерго ни слова не сказал о том, что во многом благодаря соглашению, которое толкнуло нефтяные цены вверх, в России начали расти цены на бензин, из-за чего правительству уже дважды пришлось заключать с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке.

Соглашение с ОПЕК, в котором Россия принимала и продолжает принимать активное участие, привело к тому, что продавать нефть, а также топливо на внутреннем рынке стало невыгодно, что привело к росту цен на бензин и топливо в России. Первый виток начался в мае 2018 года, второй — в конце августа и закончился только в ноябре. При этом во второй раз власти зафиксировали цены на бензин на пиковых значениях при высокой цене на нефть, а механизма на случай резкого снижения цен на нефть власти не продумали.

В итоге за полтора месяца цены упали с уровня 85 долларов за баррель в начале октября, до 59 долларов в конце ноября. На момент соглашения власти и нефтяников баррель нефти стоил 71 доллар. Фиксация бензиновых цен на пиковых значениях цен на нефть сделала продажи топлива для нефтяников на российском рынке выгоднее, чем за рубежом.

Связь между ростом цен на бензин и на нефть признавал даже премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прямо сказал, что нефтяники обиделись и решили покрыть свои проблемы за счет простых россиян.