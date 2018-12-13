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14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские нефтяники заработали триллионы на фоне бензинового кризиса

Российские нефтяные компании смогли в 2018 году заработать дополнительные два триллиона рублей благодаря росту цен на бензин, который был вызван соглашением о сокращении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, чьи слова приводит ТАСС.

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Источник: Reuters

Он также похвалился, что бюджет благодаря соглашениям с ОПЕК получил дополнительные пять триллионов рублей.

За два с половиной года бюджет Российской Федерации получил дополнительно пять триллионов рублей, а нефтяные компании получили дополнительно около двух триллионов рублей. Это позволило стабилизировать ситуацию, в том числе и с нашим бюджетом, и частично дало рост экономике.
Александр Новак
министр энергетики России

Однако глава Минэнерго ни слова не сказал о том, что во многом благодаря соглашению, которое толкнуло нефтяные цены вверх, в России начали расти цены на бензин, из-за чего правительству уже дважды пришлось заключать с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке.

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Соглашение с ОПЕК, в котором Россия принимала и продолжает принимать активное участие, привело к тому, что продавать нефть, а также топливо на внутреннем рынке стало невыгодно, что привело к росту цен на бензин и топливо в России. Первый виток начался в мае 2018 года, второй — в конце августа и закончился только в ноябре. При этом во второй раз власти зафиксировали цены на бензин на пиковых значениях при высокой цене на нефть, а механизма на случай резкого снижения цен на нефть власти не продумали.

В итоге за полтора месяца цены упали с уровня 85 долларов за баррель в начале октября, до 59 долларов в конце ноября. На момент соглашения власти и нефтяников баррель нефти стоил 71 доллар. Фиксация бензиновых цен на пиковых значениях цен на нефть сделала продажи топлива для нефтяников на российском рынке выгоднее, чем за рубежом.

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Связь между ростом цен на бензин и на нефть признавал даже премьер-министр России Дмитрий Медведев, который прямо сказал, что нефтяники обиделись и решили покрыть свои проблемы за счет простых россиян.

Справка
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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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Премьер: нефтяники посчитали себя обиженными, но люди смогли платить за бензин
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6 декабря© Ньюстюб
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