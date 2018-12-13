Космический корабль Virgin Galactic впервые полетит к границе с космосом

Космический корабль компании Virgin Galactic в четверг, 13 декабря, совершит испытательный полет, во время которого он должен впервые достичь границы с космосом. Это может стать поворотным моментом для попыток Ричарда Брэнсона отправить туристов в космос.

Корабль SpaceShipTwo должен подняться более чем на 80 км от уровня моря. Согласно NASA, именно на этой высоте заканчивается атмосфера и начинается космос. Хотя многие считают границей линию Кармана, находящуюся на высоте 100 км. Испытательный полет пройдет над пустыней Мохаве в южной Калифорнии и станет уже четвертым после аварии в 2014 г., в которой погиб один из пилотов Virgin Galactic.

Если полет окажется успешным, Virgin Galactic, вероятно, потребуется еще лишь «пара-тройка» дополнительных испытаний, чтобы наконец начать отправку туристов в космос, заявил ее гендиректор Джордж Уайтсайдс. Изначально компания надеялась сделать это еще более 10 лет назад.

Многие из 600 людей, купивших билеты у Virgin Galactic, ждут возможности испытать невесомость в течение четырех минут еще с 2005 г. Тогда билет стоил $200 000, а затем его цена выросла до $250 000.

Лишь несколько человек вернули билеты после крушения SpaceShipTwo в 2014 г., утверждает коммерческий директор Virgin Galactic Стивен Аттенборо.

Сначала специальный самолет поднимет SpaceShipTwo на высоту более 12 км, а затем пилоты последнего запустят его двигатель, и корабль начнет вертикальный подъем к космосу. Во время испытательного полета двигатель SpaceShipTwo должен работать около 55 секунд. Ожидается, что во время коммерческих полетов он будет работать не более 60 секунд. Этого должно быть достаточно, чтобы втрое превысить скорость звука. Затем корабль начнет падать обратно в атмосферу Земли, используя специальное хвостовое оперение, которое контролирует полет, как волан. После этого корабль перейдет в «самолетный» режим и приземлится.

Крушение в 2014 г. произошло из-за того, что один из пилотов преждевременно повернул хвостовое оперение в режим торможения. Поэтому Virgin Galactic установил новую систему контроля для предотвращения таких ошибок, говорит Тодд Эриксон, отвечающий за безопасность и испытательные полеты. Кроме того, теперь пилоты должны следовать более строгому протоколу.

Брэнсон — не единственный известный предприниматель, желающий заниматься космическим туризмом. С ним конкурирует основатель Amazon Джефф Безос, который надеется, что его космическая компания Blue Origin раньше начнет доставлять туристов в космос. Но их обоих может опередить Илон Маск. Его компания SpaceX уже поставляет грузы на Международную космическую станцию (МКС), которая находится на высоте более 400 км.

Перевел Алексей Невельский