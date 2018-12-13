Минфин предложил не взимать НДС с ввезенных самолетов

«В целях стимулирования расширения авиапарка гражданских воздушных судов … предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, для поддержки отечественного авиастроения освободить от НДС предлагается ввозимые авиадвигатели, запасные части и комплектующие, а также печатные издания, опытные образцы и их составные части, которые необходимы для разработки и испытания гражданских самолетов и двигателей.
Также нулевая ставка НДС будет применяться в отношении продажи и лизинга зарегистрированных в российском реестре самолетов. Для перерегистрации судов, зарегистрированных в других странах, планируется ввести переходный период до 1 января 2023 г. В течение этого периода за ввоз самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, по согласованию с таможней НДС взиматься не будет.