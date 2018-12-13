Минфин предложил не взимать НДС с ввезенных самолетов

Источник: AP 2018

«В целях стимулирования расширения авиапарка гражданских воздушных судов … предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для поддержки отечественного авиастроения освободить от НДС предлагается ввозимые авиадвигатели, запасные части и комплектующие, а также печатные издания, опытные образцы и их составные части, которые необходимы для разработки и испытания гражданских самолетов и двигателей.