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20:36 (мск), источник: Ведомости

Минфин предложил не взимать НДС с ввезенных самолетов

Ввоз в Россию иностранных гражданских самолетов могут освободить от НДС. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином и опубликован на портале раскрытия правовой информации. Нулевая ставка будет применяться для самолетов при условии регистрации в российском реестре гражданских судов.

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Источник: AP 2018

«В целях стимулирования расширения авиапарка гражданских воздушных судов … предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для поддержки отечественного авиастроения освободить от НДС предлагается ввозимые авиадвигатели, запасные части и комплектующие, а также печатные издания, опытные образцы и их составные части, которые необходимы для разработки и испытания гражданских самолетов и двигателей.

Также нулевая ставка НДС будет применяться в отношении продажи и лизинга зарегистрированных в российском реестре самолетов. Для перерегистрации судов, зарегистрированных в других странах, планируется ввести переходный период до 1 января 2023 г. В течение этого периода за ввоз самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, по согласованию с таможней НДС взиматься не будет.

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