Рублю предсказали новый обвал

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Поводом для резкого роста иностранной валюты в цене станет скупка валюты министерством финансов и Банком России, которую институты могут возобновить уже в январе, утверждают аналитики банка. По оценкам аналитика Дениса Порывая, подобное решение финансовых властей России приведет к тому, что курс доллара в течение года будет колебаться в диапазоне от 73 до 77 рублей.

«При текущих ценах на нефть и курсе рубля сальдо счета текущих операций в 2019 году составит всего лишь 33 миллиарда долларов, чего будет недостаточно даже для выплат по внешнему долгу», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что валюты хватит на рефинансирование не более половины госдолга, который на текущий момент оценивается в 54 миллиарда долларов.

Еще одним негативным фактором для российской валюты станет повышенный отток капитала, который будет вызван санкциями со стороны США. В ноябре этот показатель уже установил антирекорд, составив 15,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с февраля 2015 года, когда было зафиксировано пиковое значение.