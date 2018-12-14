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01:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Цена гектара полегла

После нескольких лет роста стоимость сельхозугодий упала.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Продолжающийся в России несколько лет рост цен на сельхозземли сменился падением. По оценкам «Совэкона», их стоимость в 2018 году снизилась до 22% из-за низкой цены на основные культуры в прошлом сезоне и падения спроса со стороны новых крупных инвесторов. Участники рынка добавляют, что качественных активов осталось мало, сделки по их покупке проходят с дисконтом до 15%.

В 2018 году средняя стоимость сельхозземель в большинстве регионов РФ снизилась на 3−22% после нескольких лет роста, сообщает «Совэкон» по итогам ежегодного мониторинга. Земли Краснодарского края в среднем подешевели на 3%, до 130 тыс. руб. за 1 га. В Ростовской области цены снизились на 9%, до 108 тыс. руб. за 1 га, в Липецкой — на 22%, до 30 тыс. руб. за 1 га. По данным «Совэкона», на юге страны цены неуклонно росли с 2014 года, в центре — с 2012 года. Такая динамика во многом была связана с дешевизной российских сельхозугодий по сравнению с другими странами, а также начавшейся в 2014 году девальвацией рубля.

Главная причина смены тренда — низкие цены на основные культуры в течение большей части сезона 2017/18 года, указывает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
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Из-за рекордного урожая зерна в объеме 131,4 млн тонн средние цены на пшеницу в европейской части России опустились на 17%, на ячмень — на 16%. Как отмечает господин Сизов, в России между ценами на культуры и землю есть более тесная связь, чем в других странах. «В Европе и США сельхозкультуры дешевеют с 2012 года, а стоимость земли в целом стабильна — колебания цен не превышают нескольких процентов в год», — говорит он. В 2015—2017 годах доходность растениеводства равномерно снижалась, а стоимость сельхозземель продолжала расти, что и могло привести к коррекции цен, отмечает руководитель группы по обслуживанию предприятий сельского хозяйства Deloitte в СНГ Ринат Хасанов.

В «Совэконе» считают, что на динамике цен на землю могло сказаться и снижение спроса со стороны новых крупных инвесторов, «рентабельность растениеводческого бизнеса оказалась не столь большой, как предполагалось, а риски управления — высокими».

Ряд инвесторов на этом фоне уже продали или ищут покупателей на свои активы. Так, в 2017 году шведская Black Earth Farming продала 224 тыс. га земель за $184 млн «Волго Дон агроинвесту», связанному с сыном бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кукуры Алексеем Кукурой. Этой осенью чешская PPF Group договорилась о продаже 36,4 тыс. га АПХ «Мираторг» и сегодня ищет покупателя на оставшиеся 74,4 тыс. га (см. «Ъ» от 11 октября).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько с выводами «Совэкона» не согласен.

Напротив, по словам эксперта, аренда земель за 2018 год подорожала в среднем на 20−25% на фоне роста цен на зерно в этом сезоне: в ряде регионов они уже приблизились или достигли сезонных максимумов. Ставки аренды могут иметь косвенное отношение к стоимости земли, возражает Андрей Сизов. По его словам, во многих случаях они привязаны напрямую к урожайности и текущим ценам на сельхозкультуры и нередко выплачиваются в натуральном виде.

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов утверждает, что на юге, в центре и в части Поволжья, где всегда был высокий спрос на землю, снижения цен не наблюдается.
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При этом, добавляет гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко, за последние пять-шесть лет предложение качественных земель в России существенно снизилось в результате высоких темпов их консолидации, что приводит к росту стоимости земли и повышению ставок аренды. Директор юридического департамента «Мираторга» Александр Краснов отмечает, что цена на земельном рынке сегодня диктуется покупателем и при реальных сделках дисконт достигает 10−15%.

По словам господина Сизова, начавшийся рост цен на зерно в России уже перекрывает падение урожайности, и текущий сезон будет лучше прошлого с точки зрения экономики, что поддержит уровень цен на сельхозугодья в 2019 году. На прошлой неделе (см. «Ъ» от 11 декабря) пшеница четвертого класса подорожала с 10,5−11,2 тыс. до 10,6−11,4 тыс. руб. за тонну, что стало первым заметным ростом примерно с середины октября.

Анатолий Костырев

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