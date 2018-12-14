Цена гектара полегла
После нескольких лет роста стоимость сельхозугодий упала.
После нескольких лет роста стоимость сельхозугодий упала.
Продолжающийся в России несколько лет рост цен на сельхозземли сменился падением. По оценкам «Совэкона», их стоимость в 2018 году снизилась до 22%
В 2018 году средняя стоимость сельхозземель в большинстве регионов РФ снизилась на 3−22% после нескольких лет роста, сообщает «Совэкон» по итогам ежегодного мониторинга. Земли Краснодарского края в среднем подешевели на 3%, до 130 тыс. руб. за 1 га. В Ростовской области цены снизились на 9%, до 108 тыс. руб. за 1 га, в Липецкой — на 22%, до 30 тыс. руб. за 1 га. По данным «Совэкона», на юге страны цены неуклонно росли с 2014 года, в центре — с 2012 года. Такая динамика во многом была связана с дешевизной российских сельхозугодий по сравнению с другими странами, а также начавшейся в 2014 году девальвацией рубля.
Ряд инвесторов на этом фоне уже продали или ищут покупателей на свои активы. Так, в 2017 году шведская Black Earth Farming продала 224 тыс. га земель за $184 млн «Волго Дон агроинвесту», связанному с сыном бывшего
Напротив, по словам эксперта, аренда земель за 2018 год подорожала в среднем на 20−25% на фоне роста цен на зерно в этом сезоне: в ряде регионов они уже приблизились или достигли сезонных максимумов. Ставки аренды могут иметь косвенное отношение к стоимости земли, возражает Андрей Сизов. По его словам, во многих случаях они привязаны напрямую к урожайности и текущим ценам на сельхозкультуры и нередко выплачиваются в натуральном виде.
При этом, добавляет гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) Андрей Недужко, за последние
По словам господина Сизова, начавшийся рост цен на зерно в России уже перекрывает падение урожайности, и текущий сезон будет лучше прошлого с точки зрения экономики, что поддержит уровень цен на сельхозугодья в 2019 году. На прошлой неделе (см. «Ъ» от 11 декабря) пшеница четвертого класса подорожала с 10,5−11,2 тыс. до 10,6−11,4 тыс. руб. за тонну, что стало первым заметным ростом примерно с середины октября.
Анатолий Костырев