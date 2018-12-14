Меньше не наливать: игристое может подорожать почти на четверть
Производители предложили повысить минимальную розничную цену на шампанское до 202 рублей.
Производители предложили повысить минимальную розничную цену на шампанское до 202 рублей.
В 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 л может вырасти почти на четверть — до 202 рублей. Такие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в Минфин, рассказали «Известиям» в организации. Ее специалисты пересчитали МРЦ с учетом повысившейся стоимости сырья и роста НДС до 20%. Минфин прорабатывает вопрос, но окончательное решение пока не принято, рассказали «Известиям» в
Как рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей игристых вин, с 2019 года минимальная цена бутылки шампанского на полке в магазинах должна составлять 202 рубля. Организация делала расчеты с учетом повышения НДС с 18 до 20%, наценки розницы и оптового звена, размера акциза, стоимости сырья и общих производственных затрат. Эти расчеты ассоциация направила на рассмотрение в Минфин.
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— Конкретных решений пока нет, — подчеркнули в ведомстве.
В Минпромторге сказали «Известиям», что документ в ведомство не поступал. В Минэкономразвития не смогли оперативно ответить на запрос.
Последний раз правительство утвердило минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское в 2016 году. Тогда для потребителей она составила 164 рубля за бутылку. С тех пор цена не корректировалась, хотя МРЦ на водку и коньяк уже менялась в 2017 году.
Более реалистична минимальная розничная цена на шампанское в 180 рублей за бутылку, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
— Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной, — пояснил «Известиям» эксперт.
Он добавил, что шампанское не должно быть слишком доступным по цене. Но есть и более дешевые варианты: например, винные газированные напитки (продукция, которая содержит не менее 50% виноматериалов). Вадим Дробиз напомнил, что изначально МРЦ выполняла на рынке важную роль: служила границей между легальными и фальсифицированными напитками. Но с появлением системы госучета ЕГАИС эта функция перестала выполняться за счет минимальной розничной цены.
— Государство собирает акциз и НДС на этапе производства напитков, — отметил эксперт. — Установление минимальных цен в оптовом и розничном звене с учетом наценки выполняет уже скорее социальную роль: правительство стремится сохранять ценовые минимумы на невысоком уровне.
Основные продажи приходятся на напитки, стоимость которых не превышает 800 рублей. Продажи игристого в декабре 2018 года выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти треть оборота напитка в РФ приходится на отечественные продукт, тогда как на напитки из Италии — 5%, Франции — 3%.
Ранее Минфин планировал установить МРЦ и на винные напитки. Производство последних не требует больших затрат благодаря тому, что изготовители могут использовать лишь 50% виноматериалов. В итоге цена ниже, а потребители не всегда ясно понимают, что покупают.
Хотя в Минсельхозе видели другой путь решения этой проблемы. Ранее в ведомстве «Известиям» говорили, что винные напитки — это
Ранее предлагалось также указывать на этикетках винодельческой продукции точное указание вида напитка — вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток. Это необходимо, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Так, под видом шампанского, например, в похожей бутылке, а иногда и со словом «шампанское» на этикетке, продается «вино игристое газированное» по более низкой цене.
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