Меньше не наливать: игристое может подорожать почти на четверть

Источник: Известия

В 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского 0,75 л может вырасти почти на четверть — до 202 рублей. Такие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в Минфин, рассказали «Известиям» в организации. Ее специалисты пересчитали МРЦ с учетом повысившейся стоимости сырья и роста НДС до 20%. Минфин прорабатывает вопрос, но окончательное решение пока не принято, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Последний раз правительство фиксировало минимальную стоимость шампанского в 2016 году, с тех пор она составляет 164 рубля.

Кто не рискует, тот не пьет…

Как рассказали «Известиям» в Ассоциации производителей игристых вин, с 2019 года минимальная цена бутылки шампанского на полке в магазинах должна составлять 202 рубля. Организация делала расчеты с учетом повышения НДС с 18 до 20%, наценки розницы и оптового звена, размера акциза, стоимости сырья и общих производственных затрат. Эти расчеты ассоциация направила на рассмотрение в Минфин.

В пресс-службе министерства «Известиям» рассказали, что в настоящее время Минфин совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает вопрос изменения МРЦ на игристые вина (шампанское).

— Конкретных решений пока нет, — подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге сказали «Известиям», что документ в ведомство не поступал. В Минэкономразвития не смогли оперативно ответить на запрос.

Последний раз правительство утвердило минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское в 2016 году. Тогда для потребителей она составила 164 рубля за бутылку. С тех пор цена не корректировалась, хотя МРЦ на водку и коньяк уже менялась в 2017 году.

Более того, Минфин уже подготовил проект приказа, из которого следует, что эти минимумы вновь будут увеличены в конце 2018 года или начале 2019-го (на водку — до 215 рублей за 0,5 л, коньяк — 388 рублей, бренди — 307 рублей).

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Пузырьки в цене

Более реалистична минимальная розничная цена на шампанское в 180 рублей за бутылку, считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной, — пояснил «Известиям» эксперт.

Он добавил, что шампанское не должно быть слишком доступным по цене. Но есть и более дешевые варианты: например, винные газированные напитки (продукция, которая содержит не менее 50% виноматериалов). Вадим Дробиз напомнил, что изначально МРЦ выполняла на рынке важную роль: служила границей между легальными и фальсифицированными напитками. Но с появлением системы госучета ЕГАИС эта функция перестала выполняться за счет минимальной розничной цены.

— Государство собирает акциз и НДС на этапе производства напитков, — отметил эксперт. — Установление минимальных цен в оптовом и розничном звене с учетом наценки выполняет уже скорее социальную роль: правительство стремится сохранять ценовые минимумы на невысоком уровне.

По данным оператора фискальных данных «Такском», средняя розничная цена на шампанское по России в декабре составила 511 рублей за бутылку, по сравнению с прошлым годом цифра практически не изменилась.

Основные продажи приходятся на напитки, стоимость которых не превышает 800 рублей. Продажи игристого в декабре 2018 года выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти треть оборота напитка в РФ приходится на отечественные продукт, тогда как на напитки из Италии — 5%, Франции — 3%.

Минимум на все

Экс-депутат Госдумы Виктор Звагельский, ранее курировавший в нижней палате парламента алкогольную отрасль, также рассчитал, что минимальная цена бутылки шампанского не должна превышать 180 рублей. Но для того, чтобы решить проблему конкуренции шампанского с винными напитками и газированными игристыми винами, которые производятся не классическими способами (вместо брожения используется газификация), можно установить МРЦ на все эти категории на уровне 200 рублей, отметил эксперт.

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Ранее Минфин планировал установить МРЦ и на винные напитки. Производство последних не требует больших затрат благодаря тому, что изготовители могут использовать лишь 50% виноматериалов. В итоге цена ниже, а потребители не всегда ясно понимают, что покупают.

Хотя в Минсельхозе видели другой путь решения этой проблемы. Ранее в ведомстве «Известиям» говорили, что винные напитки — это товар-субститут (заменитель) вина. Не следует создавать условия для его производства и продажи. Поэтому в министерстве в прошлом году предлагали повысить акциз на него с 18 рублей на один литр до 36 рублей. В ведомстве были уверены, что после повышения акциза винные напитки возрастут в цене, что поспособствует постепенному сокращению их товарооборота на рынке. По замыслу авторов инициативы, это освободит место на полке для натуральных вин.

Ранее предлагалось также указывать на этикетках винодельческой продукции точное указание вида напитка — вино столовое, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток. Это необходимо, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Так, под видом шампанского, например, в похожей бутылке, а иногда и со словом «шампанское» на этикетке, продается «вино игристое газированное» по более низкой цене.