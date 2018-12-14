Банк Франции понизил из-за протестов прогноз роста экономики страны в 2018—2019 годах

По его данным, в сентябре банк прогнозировал рост ВВП в 1,6% в 2018 и 2019 году, однако из-за снижения активности в большинстве секторов экономики, вызванного протестами «желтых жилетов», банк понизил свой прогноз роста ВВП на четвертый квартал 2018 года с 0,4% до 0,2%. Как указывает агентство со ссылкой на слова главы банка Франсуа Вилеруа де Гало газете Les Echos, «прогноз на 2019 год включает в себя возможный небольшой скачок активности в начале года, однако до сих пор не включает последствия мер, объявленных президентом республики [Эмманюэлем Макроном в ответ на протесты «желтых жилетов"]».