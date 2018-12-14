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01:51 (мск), источник: ТАСС

Банк Франции понизил из-за протестов прогноз роста экономики страны в 2018—2019 годах

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/ — Отмечается, что «прогноз на 2019 год включает в себя возможный небольшой скачок активности в начале года, однако до сих пор не включает последствия мер, объявленных президентом республики».

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Банк Франции пересмотрел в сторону понижения прогноз роста экономики страны в 2018 и 2019 годах из-за протестов «желтых жилетов» с 1,6% до 1,5%. Об этом в четверг сообщает Agence France-Presse.

По его данным, в сентябре банк прогнозировал рост ВВП в 1,6% в 2018 и 2019 году, однако из-за снижения активности в большинстве секторов экономики, вызванного протестами «желтых жилетов», банк понизил свой прогноз роста ВВП на четвертый квартал 2018 года с 0,4% до 0,2%. Как указывает агентство со ссылкой на слова главы банка Франсуа Вилеруа де Гало газете Les Echos, «прогноз на 2019 год включает в себя возможный небольшой скачок активности в начале года, однако до сих пор не включает последствия мер, объявленных президентом республики [Эмманюэлем Макроном в ответ на протесты «желтых жилетов"]».

Макрон в понедельник вечером обратился к нации с посланием, объявив о решениях, которые он принял на фоне сложившегося в стране кризиса. Он, в частности, пообещал повышение минимальной месячной оплаты труда на €100 с 2019 года, дополнительную необлагаемую налогами премию работающим французам в конце этого года, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия ниже €2 тыс.

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