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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Корпоратив без права съемки

По каким правилам проходят вечеринки в госкорпорациях.

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Источник: Unsplash

За селфи с корпоратива могут уволить: как стало известно «Коммерсантъ FM», госкорпорации запретили своим сотрудникам фото- и видеосъемку с новогоднего вечера. За приватностью, как говорят организаторы праздников, руководство пытается скрыть бюджет мероприятия. Какие правила придумали для вечеринок в госучреждениях? И как теперь проводят корпоратив в госкомпаниях? Выясняла Аэлита Курмукова.

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«Нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив», — эта фраза Владимира Путина пять лет назад закончила эпоху шикарных вечеринок госкорпораций. По крайней мере, на словах. «Банк не проводит общего новогоднего корпоратива с 2013 года», — заявили «Коммерсантъ FM» в пресс-службе ВТБ. Той же политики придерживаются в «Аэрофлоте» и РЖД. А вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что на его памяти в компании вообще не праздновали Новый год: «Нет у нас корпоративов, не практикуем мы их. Сколько я здесь работаю, столько и нет».

Лишь в Сбербанке «Коммерсантъ FM» заявили, что Новый год продолжают праздновать, правда, уточнили: «Новогодние мероприятия для сотрудников организовываются и проводятся подразделениями организации самостоятельно, централизованных мероприятий не будет».

Тем не менее, новогодние вечеринки все-таки не стали уделом исключительного частного бизнеса. Просто госкорпорации находят для них альтернативные источники финансирования, рассказывает генеральный директор компании COMMUNICATOR Creative Events Егор Доброгорский: «У нас был случай с одним очень крупным банком из топ-5, когда директор по коммуникациям сказала мне, что мы никуда ничего не выкладываем, потому что не хотим показывать, сколько денег тратим.

Это сказка, что в госкорпорациях бюджет урезали. Напротив, он процентов, наверное, на 20, а то и 30, подрос.
Егор Доброгорский
генеральный директор компании COMMUNICATOR Creative Events

В госкорпорациях есть момент софинансирования, то есть сотрудникам оплачивают еду, программу и легкий алкоголь, а если они хотят, то в платном баре могут заказать, например, виски за собственные деньги.

По оценкам event-агентств, если частные компании выделяют на корпоратив по 2,5 тыс. руб. на человека, то госкорпорации тратят по 10—15 тыс. руб. на персону.
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Взамен от сотрудников требуют соблюдения некоторых правил. Вот цитата из кодекса поведения на корпоративе одной из госкомпаний — документ недавно появился в интернете: «Конкурсы — дело добровольное, однако обращение руководства к сотруднику с призывом принять участие в них является настоятельно рекомендуемым для исполнения».

Правила запрещают сотрудникам и снимать начальство, за исключением поздравительной речи. Госкомпании не хотят привлекать внимания к своим корпоративам, вот и запрещают съемки, рассказывает знаменитый устроитель вечеринок Андрей Князев: «Почти во всех госкорпорациях принят кодекс поведения на корпоративных праздниках, он касается и внешнего вида, который не предполагает никаких провокаций, то есть у дам не должно быть глубоких декольте, открытых спин. Второе всегда касается видео- и фотосъемки.

Запрещается даже снимать то, что происходит в зале и за столиками.
Андрей Князев
устроитель вечеринок

К тому же, есть и служба безопасности, сотрудники которой внимательно наблюдают за тем, что происходит. И если уж человек вынимает смартфон и начинает снимать фото или видео, то ему делают замечание и просят удалить снятое.

Если сотрудник еще раз сделает снимок, то удалят уже его из зала. А за фото и видео в интернете с корпоратива вообще могут уволить. Между тем, флирт и даже сексуальные отношения между сотрудниками — пожалуйста, но только за пределами места проведения вечеринки. Впрочем, и до российских компаний донеслись ветры борьбы с харассментом. Анонимный источник «Коммерсантъ FM» из энергетической компании рассказал, что каждую жалобу на неподобающее поведение на корпоративе у них разбирает специальный человек — комплайнс-офицер.

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