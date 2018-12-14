Корпоратив без права съемки

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За селфи с корпоратива могут уволить: как стало известно «Коммерсантъ FM», госкорпорации запретили своим сотрудникам фото- и видеосъемку с новогоднего вечера. За приватностью, как говорят организаторы праздников, руководство пытается скрыть бюджет мероприятия. Какие правила придумали для вечеринок в госучреждениях? И как теперь проводят корпоратив в госкомпаниях? Выясняла Аэлита Курмукова.

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«Нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив», — эта фраза Владимира Путина пять лет назад закончила эпоху шикарных вечеринок госкорпораций. По крайней мере, на словах. «Банк не проводит общего новогоднего корпоратива с 2013 года», — заявили «Коммерсантъ FM» в пресс-службе ВТБ. Той же политики придерживаются в «Аэрофлоте» и РЖД. А вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что на его памяти в компании вообще не праздновали Новый год: «Нет у нас корпоративов, не практикуем мы их. Сколько я здесь работаю, столько и нет».

Лишь в Сбербанке «Коммерсантъ FM» заявили, что Новый год продолжают праздновать, правда, уточнили: «Новогодние мероприятия для сотрудников организовываются и проводятся подразделениями организации самостоятельно, централизованных мероприятий не будет».

Тем не менее, новогодние вечеринки все-таки не стали уделом исключительного частного бизнеса. Просто госкорпорации находят для них альтернативные источники финансирования, рассказывает генеральный директор компании COMMUNICATOR Creative Events Егор Доброгорский: «У нас был случай с одним очень крупным банком из топ-5, когда директор по коммуникациям сказала мне, что мы никуда ничего не выкладываем, потому что не хотим показывать, сколько денег тратим.

Это сказка, что в госкорпорациях бюджет урезали. Напротив, он процентов, наверное, на 20, а то и 30, подрос. Егор Доброгорский генеральный директор компании COMMUNICATOR Creative Events

В госкорпорациях есть момент софинансирования, то есть сотрудникам оплачивают еду, программу и легкий алкоголь, а если они хотят, то в платном баре могут заказать, например, виски за собственные деньги.

По оценкам event-агентств, если частные компании выделяют на корпоратив по 2,5 тыс. руб. на человека, то госкорпорации тратят по 10—15 тыс. руб. на персону.

Взамен от сотрудников требуют соблюдения некоторых правил. Вот цитата из кодекса поведения на корпоративе одной из госкомпаний — документ недавно появился в интернете: «Конкурсы — дело добровольное, однако обращение руководства к сотруднику с призывом принять участие в них является настоятельно рекомендуемым для исполнения».

Правила запрещают сотрудникам и снимать начальство, за исключением поздравительной речи. Госкомпании не хотят привлекать внимания к своим корпоративам, вот и запрещают съемки, рассказывает знаменитый устроитель вечеринок Андрей Князев: «Почти во всех госкорпорациях принят кодекс поведения на корпоративных праздниках, он касается и внешнего вида, который не предполагает никаких провокаций, то есть у дам не должно быть глубоких декольте, открытых спин. Второе всегда касается видео- и фотосъемки.

Запрещается даже снимать то, что происходит в зале и за столиками. Андрей Князев устроитель вечеринок

К тому же, есть и служба безопасности, сотрудники которой внимательно наблюдают за тем, что происходит. И если уж человек вынимает смартфон и начинает снимать фото или видео, то ему делают замечание и просят удалить снятое.

Если сотрудник еще раз сделает снимок, то удалят уже его из зала. А за фото и видео в интернете с корпоратива вообще могут уволить. Между тем, флирт и даже сексуальные отношения между сотрудниками — пожалуйста, но только за пределами места проведения вечеринки. Впрочем, и до российских компаний донеслись ветры борьбы с харассментом. Анонимный источник «Коммерсантъ FM» из энергетической компании рассказал, что каждую жалобу на неподобающее поведение на корпоративе у них разбирает специальный человек — комплайнс-офицер.