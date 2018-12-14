Корпоратив без права съемки
По каким правилам проходят вечеринки в госкорпорациях.
По каким правилам проходят вечеринки в госкорпорациях.
За селфи с корпоратива могут уволить: как стало известно «Коммерсантъ FM», госкорпорации запретили своим сотрудникам фото- и видеосъемку с новогоднего вечера. За приватностью, как говорят организаторы праздников, руководство пытается скрыть бюджет мероприятия. Какие правила придумали для вечеринок в госучреждениях? И как теперь проводят корпоратив в госкомпаниях? Выясняла Аэлита Курмукова.
«Нужно сброситься из своего кармана и пойти на корпоратив», — эта фраза Владимира Путина пять лет назад закончила эпоху шикарных вечеринок госкорпораций. По крайней мере, на словах. «Банк не проводит общего новогоднего корпоратива с 2013 года», — заявили «Коммерсантъ FM» в
Лишь в Сбербанке «Коммерсантъ FM» заявили, что Новый год продолжают праздновать, правда, уточнили: «Новогодние мероприятия для сотрудников организовываются и проводятся подразделениями организации самостоятельно, централизованных мероприятий не будет».
Тем не менее, новогодние вечеринки
Это сказка, что в госкорпорациях бюджет урезали. Напротив, он процентов, наверное, на 20, а то и 30, подрос.
В госкорпорациях есть момент софинансирования, то есть сотрудникам оплачивают еду, программу и легкий алкоголь, а если они хотят, то в платном баре могут заказать, например, виски за собственные деньги.
Взамен от сотрудников требуют соблюдения некоторых правил. Вот цитата из кодекса поведения на корпоративе одной из госкомпаний — документ недавно появился в интернете: «Конкурсы — дело добровольное, однако обращение руководства к сотруднику с призывом принять участие в них является настоятельно рекомендуемым для исполнения».
Правила запрещают сотрудникам и снимать начальство, за исключением поздравительной речи. Госкомпании не хотят привлекать внимания к своим корпоративам, вот и запрещают съемки, рассказывает знаменитый устроитель вечеринок Андрей Князев: «Почти во всех госкорпорациях принят кодекс поведения на корпоративных праздниках, он касается и внешнего вида, который не предполагает никаких провокаций, то есть у дам не должно быть глубоких декольте, открытых спин. Второе всегда касается видео- и фотосъемки.
Запрещается даже снимать то, что происходит в зале и за столиками.
К тому же, есть и служба безопасности, сотрудники которой внимательно наблюдают за тем, что происходит. И если уж человек вынимает смартфон и начинает снимать фото или видео, то ему делают замечание и просят удалить снятое.
Если сотрудник еще раз сделает снимок, то удалят уже его из зала. А за фото и видео в интернете с корпоратива вообще могут уволить. Между тем, флирт и даже сексуальные отношения между сотрудниками — пожалуйста, но только за пределами места проведения вечеринки. Впрочем, и до российских компаний донеслись ветры борьбы с харассментом. Анонимный источник «Коммерсантъ FM» из энергетической компании рассказал, что каждую жалобу на неподобающее поведение на корпоративе у них разбирает специальный человек —
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