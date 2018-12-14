Минздрав готовит проект об увеличении возраста покупки алкоголя
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минздрав начал подготовку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщается на сайте ведомства.
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минздрав начал подготовку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщается на сайте ведомства.
Ведомство планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с января 2020 года.
По данным ВОЗ,
«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более пяти процентов бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связано с чрезмерным употреблением алкоголя», — цитирует
Отмечается, что предлагаемая мера оценивается международными научными исследованиями как эффективная. Повышенный возраст продажи алкоголя уже предусмотрен законодательством ряда стран, напомнили в Минздраве.
Как показал опрос ВЦИОМ, идею об увеличении минимального возраста для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года поддерживают 78 процентов россиян.
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