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12:02 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав готовит проект об увеличении возраста покупки алкоголя

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минздрав начал подготовку законопроекта об увеличении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщается на сайте ведомства.

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Источник: Reuters

Ведомство планирует увеличить минимальный возраст продажи алкоголя с января 2020 года.

При этом в опубликованном проекте отмечается, что предлагаемые изменения касаются запрета продажи алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента.

По данным ВОЗ, из-за алкоголя в мире ежегодно умирают около 3,3 миллиона человек — 5,3 процента случаев от общего числа смертей.

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«Сегодня не вызывает сомнений, что алкоголь — это один из серьезных факторов риска, особенно с учетом его влияния на смертность в трудоспособном возрасте. По данным ВОЗ, более пяти процентов бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связано с чрезмерным употреблением алкоголя», — цитирует пресс-служба главу ведомства Веронику Скворцову.

Отмечается, что предлагаемая мера оценивается международными научными исследованиями как эффективная. Повышенный возраст продажи алкоголя уже предусмотрен законодательством ряда стран, напомнили в Минздраве.

Как показал опрос ВЦИОМ, идею об увеличении минимального возраста для покупки алкоголя с 18 лет до 21 года поддерживают 78 процентов россиян.

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