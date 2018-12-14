Лидер «Шалтая-Болтая» займется обеспечением кибербезопасности

Владимир Аникеев рассказал, что будет совладельцем компании, но имена партнеров и объем инвестиций не назвал. По его словам, компания будет создавать многоуровневую защиту от взломов. При этом выпускать свое программное обеспечение не планируется из-за слишком высокой стоимости. В работе компании он намерен «использовать знания некоторых реалий темной стороны, того, как эти люди (хакеры) работают».

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Также господин Аникеев сообщил, что планирует запустить несколько анонимных Telegram-каналов. «Я нахожусь в России, в Питере, в Москве. Даже если не верить в мои моральные качества, что я сейчас на стороне добра, то можно поверить в здравый смысл. Нарушать закон, находясь здесь, не совсем правильно», — заверил он.

Напомним, Владимир Аникеев был осужден за взлом почты высокопоставленных чиновников. В августе администрация Лефортовского изолятора Москвы освободила господина Аникеева.