Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль предупредил США насчет закрытия "Северного потока-2"
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
Двухлетняя дочь Бородиной разгуливает по дому в маминых туфлях на шпильке
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька»
Асмус и Варнава на показе шоу Утяшевой со звездами «Танцев»
18-летняя девушка из Курска продаёт девственность за 14 тысяч
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Песков ответил Кадырову на слова о нехватке денег
Умер Владимир Пролетов
Девушка была сразу с несколькими мужчинами и умерла - СМИ
Российский С-300 потерпел неудачу - подробности
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
13:42 (мск), источник: RNS

ЦБ второй раз в году повысил ключевую ставку

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. —до 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Наверх
Источник: Reuters

«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС», — говорится в сообщении регулятора.

Новость
Рубль стал самой рискованной валютой после захвата украинских кораблей

ЦБ отмечает, что повышение ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель регулятора.

ЦБ повышает ставку уже второй раз в 2018 году. Ранее, 14 сентября, показатель вырос впервые с декабря 2014 года. Тогда ставка увеличилась на 0,25 п.п. — до 7,5%. Затем 26 октября регулятор сохранил ставку на этом уровне.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки. «Потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создаёт условия для смягчения денежно-кредитной политики, по нашей оценке, в конце 2019-начале 2029 года. Как бы парадоксально это не звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — объяснила Набиуллина.

 США призвали всех участников «Северного потока — 2» выйти из проекта
Россия ответила ЕСПЧ на запрос об инциденте в Черном море
Песков ответил Кадырову фразой «всегда не хватает денег»
Названо самое дорогое блюдо в мире
Россиянин не глядя отбил летевшую в пустые ворота шайбу пяткой
Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)
Как выглядит одна из самых красивых станций метро в Европе
Голикова назвала регионы с высокой смертностью
Спорт
«Спартак» проиграл 17-й команде Испании Теперь у Кононова не будет евровесны
Hi-Tech
Смартфоны HTC уходят в прошлое Причина происходящего остается неизвестной, ожидаются официальные комментарии.
Авто
R67 – новый российский автомобиль за 440 000 евро Малоизвестная фирма анонсировала амбициозный проект по выпуску электромобиля с дизайном классического Ford Mustang
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Дети
Бывшая жена Сергея Светлакова обратилась к нему в день рождения их дочки Экс-супруга шоумена опубликовала пост в честь 10-летия наследницы
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь