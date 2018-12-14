ЦБ второй раз в году повысил ключевую ставку

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«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС», — говорится в сообщении регулятора.

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ЦБ отмечает, что повышение ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель регулятора.

ЦБ повышает ставку уже второй раз в 2018 году. Ранее, 14 сентября, показатель вырос впервые с декабря 2014 года. Тогда ставка увеличилась на 0,25 п.п. — до 7,5%. Затем 26 октября регулятор сохранил ставку на этом уровне.