ЦБ второй раз в году повысил ключевую ставку
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. —до 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. —до 7,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отмечает, что повышение ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель регулятора.
ЦБ повышает ставку уже второй раз в 2018 году. Ранее, 14 сентября, показатель вырос впервые с декабря 2014 года. Тогда ставка увеличилась на 0,25 п.п. — до 7,5%. Затем 26 октября регулятор сохранил ставку на этом уровне.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит бояться некоторого повышения ключевой ставки. «Потому что оперативная реакция Банка России ограничивает рост инфляционных рисков на будущее и создаёт условия для смягчения