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14:25 (мск), источник: BFM.ru

Российские помидоры подешевели: помогли девальвация и урожай

Также, по мнению участников рынка, на динамику повлияли инвестиции в овощеводство. Кроме того, это связано с открытием границ для турецких томатов.

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Источник: Reuters

Российские помидоры впервые за шесть лет оказались дешевле импортных. Помогли девальвация рубля, урожайный год и инвестиции в овощеводство, считают эксперты и участники рынка.

Согласно исследованию консалтинговой группы «НЭО Центр», данные которого приводит РБК, речь идет об оптовых ценах: российские томаты дешевле импортных на 8,5 рубля. Огурцы сравнялись в цене с привозными.

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Такого не было с 2013 года, подтверждает Национальный плодоовощной союз. Позитивная динамика связана и с открытием границ для турецких помидоров, считает гендиректор ИА Fruitnew Ирина Козий:

Ирина Козий генеральный директор Информационного агентства Fruitnews «Действительно в этом году мы видим, что томаты у нас стоят не так дорого, как год или два назад. Это связано, в частности, с тем, что на рынок более активно вернулись те же самые турецкие поставщики продукции и выросло наше собственное тепличное производство. Растет оно достаточно активно, мы все больше и больше видим именно российских томатов на полках, причем в нетрадиционный для поставок собственной продукции период, то есть даже в ноябре-декабре такая продукция присутствует и в достаточно больших объемах. Это, пожалуй, первый год, когда у нас такая ситуация. В любом случае, в определенные сезоны определенную продукцию выгоднее завозить на свой рынок, нежели выращивать самим. Но нельзя не приветствовать то, что наше собственное производство развивается и появляется продукция, которая может конкурировать с импортной».

По данным Росстата, помидоры и огурцы стали дешевле и в рознице. По итогам января-ноября этого года, средняя розничная цена на эти овощи была примерно на 8% ниже, чем за тот же период прошлого года.

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