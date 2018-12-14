Российские помидоры подешевели: помогли девальвация и урожай

Ирина Козий генеральный директор Информационного агентства Fruitnews «Действительно в этом году мы видим, что томаты у нас стоят не так дорого, как год или два назад. Это связано, в частности, с тем, что на рынок более активно вернулись те же самые турецкие поставщики продукции и выросло наше собственное тепличное производство. Растет оно достаточно активно, мы все больше и больше видим именно российских томатов на полках, причем в нетрадиционный для поставок собственной продукции период, то есть даже в ноябре-декабре такая продукция присутствует и в достаточно больших объемах. Это, пожалуй, первый год, когда у нас такая ситуация. В любом случае, в определенные сезоны определенную продукцию выгоднее завозить на свой рынок, нежели выращивать самим. Но нельзя не приветствовать то, что наше собственное производство развивается и появляется продукция, которая может конкурировать с импортной».