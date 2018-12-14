Российские помидоры подешевели: помогли девальвация и урожай
Также, по мнению участников рынка, на динамику повлияли инвестиции в овощеводство. Кроме того, это связано с открытием границ для турецких томатов.
Также, по мнению участников рынка, на динамику повлияли инвестиции в овощеводство. Кроме того, это связано с открытием границ для турецких томатов.
Российские помидоры впервые за шесть лет оказались дешевле импортных. Помогли девальвация рубля, урожайный год и инвестиции в овощеводство, считают эксперты и участники рынка.
Согласно исследованию консалтинговой группы «НЭО Центр», данные которого приводит РБК, речь идет об оптовых ценах: российские томаты дешевле импортных на 8,5 рубля. Огурцы сравнялись в цене с привозными.
Такого не было с 2013 года, подтверждает Национальный плодоовощной союз. Позитивная динамика связана и с открытием границ для турецких помидоров, считает гендиректор ИА Fruitnew Ирина Козий:
Ирина Козий генеральный директор Информационного агентства Fruitnews «Действительно в этом году мы видим, что томаты у нас стоят не так дорого, как год или два назад. Это связано, в частности, с тем, что на рынок более активно вернулись те же самые турецкие поставщики продукции и выросло наше собственное тепличное производство. Растет оно достаточно активно, мы все больше и больше видим именно российских томатов на полках, причем в нетрадиционный для поставок собственной продукции период, то есть даже в
По данным Росстата, помидоры и огурцы стали дешевле и в рознице. По итогам