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15:58 (мск), источник: Ведомости

Руководитель Росрыболовства рассказал Путину о снижении цен на красную икру

Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в рыбной отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.

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Источник: Reuters

По словам Шестакова, оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти вдвое благодаря высокому улову в этом году.

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«Красную икру куда дели?» — спросил на встрече президент (цитата по «Интерфаксу»). Шестаков ответил, что она идет для людей и внутреннего потребления. «И цена уже, кстати, подешевела. Оптовая — в два раза, в магазинах — чуть поменьше», — добавил он.

Руководитель Росрыболовства уточнил, что вылов по сравнению в прошлым годом увеличился на 6%. Рыбакам, возможно, удастся преодолеть планку 5 млн тонн. Последний раз такой показатель зафиксирован в 1992 г. Лососевых пород рыб в 2018 г. выловлено 676 000 тонн. По словам Шестакова, работники отрасли даже столкнулись с нехваткой холодильных мощностей и судов для транспортировки рыбы. Рекордный улов он связал с точными прогнозами ученых и с работой органов рыбоохраны, пограничных служб и МВД.

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