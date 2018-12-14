Руководитель Росрыболовства рассказал Путину о снижении цен на красную икру

По словам Шестакова, оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти вдвое благодаря высокому улову в этом году.
«Красную икру куда дели?» — спросил на встрече президент (цитата по «Интерфаксу»). Шестаков ответил, что она идет для людей и внутреннего потребления. «И цена уже, кстати, подешевела. Оптовая — в два раза, в магазинах — чуть поменьше», — добавил он.
Руководитель Росрыболовства уточнил, что вылов по сравнению в прошлым годом увеличился на 6%. Рыбакам, возможно, удастся преодолеть планку 5 млн тонн. Последний раз такой показатель зафиксирован в 1992 г. Лососевых пород рыб в 2018 г. выловлено 676 000 тонн. По словам Шестакова, работники отрасли даже столкнулись с нехваткой холодильных мощностей и судов для транспортировки рыбы. Рекордный улов он связал с точными прогнозами ученых и с работой органов рыбоохраны, пограничных служб и МВД.