Руководитель Росрыболовства рассказал Путину о снижении цен на красную икру

Источник: Reuters

По словам Шестакова, оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти вдвое благодаря высокому улову в этом году.

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«Красную икру куда дели?» — спросил на встрече президент (цитата по «Интерфаксу»). Шестаков ответил, что она идет для людей и внутреннего потребления. «И цена уже, кстати, подешевела. Оптовая — в два раза, в магазинах — чуть поменьше», — добавил он.