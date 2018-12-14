«Победа» задумалась о плате за стаканчики для воды

Лоукостер «Победа» может ввести плату за одноразовые стаканчики для воды на борту самолетов, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в авиакомпании.

Он рассказал, что на этой неделе в «Победе» обсуждались варианты новых правил по провозу ручной клади, которые бы соответствовали федеральными авиационным правилам и при этом исключали угрозу безопасности пассажиров.

Чтобы снизить дополнительные затраты компании и нивелировать их влияние на тарифы, предлагалось, в частности, продавать выдавать стаканчики для питьевой воды за 5 рублей.

Сейчас «Победа» ежемесячно тратит на них не менее 1 млн рублей.

Источник отмечает, что, если плата за стаканчики будет введена, питьевая вода на борту по-прежнему будет бесплатной. Ее также можно будет наливать в принесенную с собой посуду.

Ранее авиакомпания пыталась оспорить новые правила Минтранса, который разрешил проносить на борт вещи сверх нормы в 5 кг ручной клади. «Победа» настаивала на том, что провоз в салоне самолета вещей, размеры и количество которых практически не регламентированы, может угрожать безопасности пассажиров. Однако Верховный суд отклонил жалобу авиаперевозчика, пояснив, что право пассажира на провоз в салоне самолета личных вещей сверх нормы бесплатной ручной клади не противоречит обязанности авиаперевозчика обеспечить их безопасное размещение.