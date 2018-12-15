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11:12 (мск), источник: Известия

Рыночная стоимость Johnson & Johnson рухнула почти на $40 млрд

Сообщения о том, что в американской компании Johnson & Johnson в течение нескольких лет знали о наличии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке, привели к падению ее рыночной стоимости на $39,8 млрд.

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Источник: AFP 2018

Как сообщает 15 декабря CNBC, корпорация пережила худший день в истории в пятницу. Причиной стали сообщения СМИ, что в компании десятилетиями знали о наличии асбеста в продукции, добавляет «Газета.ру».

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Это утверждение в компании опровергли. Там назвали эту информацию «односторонней, ложной и подстрекательской».

В 2016 году суд в американском штате Миссури постановил, что крупный производитель косметических товаров должен выплатить $55 млн женщине, считающей, что она заболела раком, пользуясь продукцией этой компании. В текущем году суд Миссури обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить $4,69 млрд 22 женщинам.

Компания Johnson & Johnson, основанная в 1886 году — один из крупнейших в мире производителей косметических и санитарно-гигиенических товаров.

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