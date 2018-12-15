Силуанов предложил ввести мораторий на проверки легализовавшихся самозанятых
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности, считает первый
Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности, считает первый
Он пояснил, что самозанятые сегодня работают «вне правового поля» и не привыкли к проверкам контролирующих органов, например, Роспотребнадзора.
«Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов, добавив, что речь не идет о тех случаях, в которых существует угроза жизни и здоровью людей.
В целом, добавил министр, важно создать такие условия, чтобы самозанятые граждане смогли легко зарегистрироваться, не сталкиваясь с проблемами по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами, с отчетностью.
Эксперимент по легализации самозанятых реализуется в четырех регионах РФ: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.
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