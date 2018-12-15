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16:14 (мск), источник: Ведомости

Силуанов предложил ввести мораторий на проверки легализовавшихся самозанятых

Легализации самозанятых мог бы способствовать мораторий на проведение проверок их деятельности, считает первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

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Источник: Reuters

Он пояснил, что самозанятые сегодня работают «вне правового поля» и не привыкли к проверкам контролирующих органов, например, Роспотребнадзора.

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«Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов, добавив, что речь не идет о тех случаях, в которых существует угроза жизни и здоровью людей.

В целом, добавил министр, важно создать такие условия, чтобы самозанятые граждане смогли легко зарегистрироваться, не сталкиваясь с проблемами по взаимодействию с администраторами, налоговыми службами, с отчетностью.

Эксперимент по легализации самозанятых реализуется в четырех регионах РФ: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

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