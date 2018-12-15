Силуанов предложил ввести мораторий на проверки легализовавшихся самозанятых

«Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус… те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», — сказал Силуанов, добавив, что речь не идет о тех случаях, в которых существует угроза жизни и здоровью людей.