Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волошин о "побег" Порошенко с дебатов в Европарламенте
R67 – новый российский автомобиль за 440 000 евро
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
«Тоже ее видим»: космонавты РФ сделали находку в открытом космосе
Внучку Маяковского лишили московской мастерской
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
«На дрова перейдете?»: Россия ответила Европарламенту
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Мужчина перекусил в придорожном кафе и чуть не умер
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Фото медсестры, у которой не хочется выздоравливать - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Лавров сделал заявление после признания Бутиной
Поручение Порошенко: что сделала разведка Украины
Хербст: США пытаются ударить по армии РФ - подробности
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
15:04 (мск), источник: Известия

Японская газета похвалила рыбную отрасль в России

Россия успешно возрождает рыбную отрасль после кризиса в связи с распадом СССР, пишет японская газета Asahi Shimbun.

Наверх
Источник: Reuters

Издание отмечает, что в 1980-х годах объем добычи рыбы в СССР превышал 8 млн т, благодаря чему страна занимала третье место в мире по этому показателю. Однако уже к 2004 году Россия опустилась на 12-ю позицию из-за сокращения вылова до 3,06 млн т.

Читайте также
Где ловить, сколько и чем. Что изменится после нового закона о рыбалке

Возрождение рыболовства началось после принятия закона о долговременных квотах на вылов рыбы. За 10 лет добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы выросли в пять раз. В 2016 году в России стали добывать 4,95 млн т, однако стране есть, куда расти, подчеркивают в Asahi Shimbun.

При этом от 6% до 70% продукции приходится на Тихий океан, то есть на Дальний Восток.

14 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2018 году вылов рыбы в России впервые с 1992 года превысит 5 млн т. Значительный вклад в этот показатель внес рекорд по вылову лососевых — 676 тыс. т. По словам главы Росрыболовства, это уже привело к снижению оптовых цен на красную икру в два раза.

За несколько дней до этого сообщалось, что основными импортерами икры и рыбы лососевых пород из Приморья остаются Япония и Китай.

Читайте также:

 Всплыл очередной акт: «желтые жилеты» переходят в новое качество
Вкусная езда: как путешествовать по Испании на автомобиле
Совфед оценил заявление США по «Северному потоку-2»
Умер актер «Кривого зеркала»
Как китайцы превратили тараканов в бизнес
В Египте обнаружили гробницу жреца с 55 статуями (фото)
Брать ли на работу мужчину? Отвечает владелица бизнеса
Чемпион ОИ-2018 призвал российского биатлониста уйти из спорта
Аршавин будет работать в «Зените»
Спорт
«Вашингтон» победил, Овечкин набрал очки в 14-м матче НХЛ подряд Россиянин отличился в шестом матче кряду (личный рекорд — семь игр в сезоне-2005/06)
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Почти «Аватар»: 15 красивых фантастических фильмов последних лет За армией бесконечных супергероев легко проскочить мимо любопытных фантастических фильмов, выходивших на экраны в последнее время. Предлагаем окунуться в мир яркой и сочной, неземной и пугающе реальной фантастики — будущее уже у вас дома
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Как контролировать капитальный ремонт в своем доме
Популярные темы на «Детях»
еда, которая пугает 508
На годовщину брака ушел с другом пиво пить. 248
А бывает просто — хорошо! 227
2,2 года. Нет нормальной речи. 206
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь