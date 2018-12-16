Японская газета похвалила рыбную отрасль в России

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Издание отмечает, что в 1980-х годах объем добычи рыбы в СССР превышал 8 млн т, благодаря чему страна занимала третье место в мире по этому показателю. Однако уже к 2004 году Россия опустилась на 12-ю позицию из-за сокращения вылова до 3,06 млн т.

Возрождение рыболовства началось после принятия закона о долговременных квотах на вылов рыбы. За 10 лет добыча морепродуктов увеличилась в полтора раза, а доходы выросли в пять раз. В 2016 году в России стали добывать 4,95 млн т, однако стране есть, куда расти, подчеркивают в Asahi Shimbun.

При этом от 6% до 70% продукции приходится на Тихий океан, то есть на Дальний Восток.

14 декабря руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в 2018 году вылов рыбы в России впервые с 1992 года превысит 5 млн т. Значительный вклад в этот показатель внес рекорд по вылову лососевых — 676 тыс. т. По словам главы Росрыболовства, это уже привело к снижению оптовых цен на красную икру в два раза.

За несколько дней до этого сообщалось, что основными импортерами икры и рыбы лососевых пород из Приморья остаются Япония и Китай.