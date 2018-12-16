Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва вмешалась в инцидент в Азове и сразу получила ответ России
Что это: огромный объект в небе над США (фото)
Из практики уролога: градусник и другие странные утехи
Любви не осталось: Синди Кроуфорд разводится с мужем
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Порошенко «извинился» за слова о войне в Керченском проливе
«На дрова перейдете?»: РФ ответила Европарламенту
Стоцкая и другие примерили образы диснеевских принцесс
Мама поддержала Дженнифер Лопез на премьере ее нового фильма
Ил-112 и его двигатели привели американцев в восторг - СМИ
Названа пятёрка вымирающих регионов России - СМИ
Лавров сделал заявление после признания Бутиной
Поручение Порошенко: что сделала разведка Украины
В ДНР сказали, как уничтожат 4 украинских Су-35
“Шеф, застукали”: Водитель спас нагого любовника
Две страны не позволили наказать Россию за инцидент на Азове
Что Зюганов и Жириновский попросили у Путина
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
19:44 (мск), источник: BFM.ru

Рубль: новогодняя неопределенность

Банк России 14 декабря второй раз за год повысил ключевую ставку до 7,75% и анонсировал возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января.

Наверх
ЦБ: $ 66.4337   +0.18 € 75.3890   -0.00 ММВБ: $ 66.7600   +0.53 € 75.4700   +0.24
Источник: РИА "Новости"

Перед закрытием рынков в пятницу, 14 декабря, рубль чуть усилил снижение по отношению к доллару и в большей степени к евро по сравнению с дневными котировками. Российская валюта продолжила отыгрывать решение ЦБ РФ возобновить покупку доллара на рынке для Минфина. Сползание рынка нефти добавило давления на курс валюты.

Как поведет себя рубль в дальнейшем, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич:

«Если говорить о дальнейшей динамике рубля, то пока каких-то поводов для выхода из достаточно широкой консолидации, в которой пара доллар — рубль провела последние несколько месяцев, с границами 65-68, подобных поводов, наверное, нет.

Динамика пары доллар — рубль будет сильно зависеть от того, какое решение примет американский регулятор.
Читайте также
Рублю предсказали новый обвал

На самом деле, даже не от самого решения, потому что, в принципе, рынки уже готовы, и в ценах уже заложено то, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов. Основное внимание инвесторов будет обращено на комментарии, которые будут сопутствовать этому решению. Если комментарии будут достаточно мягкими, это может спровоцировать рост спроса на высокорисковые активы по всему миру и, соответственно, привести к некоторому укреплению российской валюты как по отношению к доллару, так и по отношению к евро».

Сегодня инвесторы смотрят уже в сторону 2019 года. Однако случится ли предновогоднее ралли — вопрос открытый, говорит независимый аналитик Дмитрий Степанов:

«Ситуация по нефти довольно спокойная в первые дни декабря, и то падение с начала октября, которое было обвальным, шокирующим, остановилось.

И сейчас инвесторы в большей степени, полагаю, думают о перспективах 2019 года, о том, как рынки себя могут повести после Нового года, и, вообще, в разрезе этого будет ли новогоднее ралли.
Читайте также
Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

Если оно будет, соответственно, все рисковые активы, в том числе нефть, валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, покажут хорошую динамику. Но пока такой ясности нет по причине того, что дальнейшие события, которые будут развиваться в конце второй половины декабря, носят достаточно пессимистичный сценарий. Это ситуация непонятности с итальянскими банками, непонятна ситуация по ставке ФРС, которая, скорее всего, повысится, и это сдерживает рост рисковых активов. Соответственно, текущие котировки, которые есть, в принципе довольно объективны, они имеют возможности для роста при определенных обстоятельствах».

Банк России 14 декабря второй раз в году повысил ключевую ставку до 7,75% годовых. На такой шаг ЦБ пошел из-за опасений разгона инфляции. Но поддержка рубля будет краткосрочной. С января регулятор возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.

 Остались считаные дни: Украина ударит по Донбассу всеми силами?
"Не выкупит репутацию": как бизнес отреагировал на слова Чубайса
ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
Названо продлевающее жизнь занятие
Изгнание биатлониста из сборной России вызвало скандал в сети
Саломе Зурабишвили обещала не мириться с «российской оккупацией»
Художник создает слишком реалистичные скульптуры (фото)
В Египте обнаружили гробницу жреца с 55 статуями (фото)
Российские хоккеисты разгромили финнов на футбольном стадионе
Спорт
Сборная России разгромила финнов и поставила нереальный рекорд Этот день войдет в историю российского хоккея
Hi-Tech
Самая крутая техника 2018 года Как самые смелые мечты фантастов становятся реальностью.
Авто
В каких авто чаще всего загорается «Check Engine» (список) Компания CarMD, которая создаёт приложения для диагностики двигателей, составила рейтинг надёжности моторов
Кино
Почти «Аватар»: 15 красивых фантастических фильмов последних лет За армией бесконечных супергероев легко проскочить мимо любопытных фантастических фильмов, выходивших на экраны в последнее время. Предлагаем окунуться в мир яркой и сочной, неземной и пугающе реальной фантастики — будущее уже у вас дома
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Популярные темы на «Детях»
На годовщину брака ушел с другом пиво пить. 275
может ли девушка с двумя детьми выйти второй раз замуж? 262
Ребёнка настраивают против матери. 244
Косатки и другие дельфины 227
Леди
В гостях: как обустроила свою съемную квартиру Ольга Бузова Сегодня мы заглянем в гости к певице и телеведущей Ольге Бузовой и покажем ее джакузи, алтарь с собственными фотографиями и большую кровать с лестницей для питомцев.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь