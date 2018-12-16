Рубль: новогодняя неопределенность

Источник: РИА "Новости"

Перед закрытием рынков в пятницу, 14 декабря, рубль чуть усилил снижение по отношению к доллару и в большей степени к евро по сравнению с дневными котировками. Российская валюта продолжила отыгрывать решение ЦБ РФ возобновить покупку доллара на рынке для Минфина. Сползание рынка нефти добавило давления на курс валюты.

Как поведет себя рубль в дальнейшем, комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич:

«Если говорить о дальнейшей динамике рубля, то пока каких-то поводов для выхода из достаточно широкой консолидации, в которой пара доллар — рубль провела последние несколько месяцев, с границами 65-68, подобных поводов, наверное, нет.

Динамика пары доллар — рубль будет сильно зависеть от того, какое решение примет американский регулятор.

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На самом деле, даже не от самого решения, потому что, в принципе, рынки уже готовы, и в ценах уже заложено то, что ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов. Основное внимание инвесторов будет обращено на комментарии, которые будут сопутствовать этому решению. Если комментарии будут достаточно мягкими, это может спровоцировать рост спроса на высокорисковые активы по всему миру и, соответственно, привести к некоторому укреплению российской валюты как по отношению к доллару, так и по отношению к евро».

Сегодня инвесторы смотрят уже в сторону 2019 года. Однако случится ли предновогоднее ралли — вопрос открытый, говорит независимый аналитик Дмитрий Степанов:

«Ситуация по нефти довольно спокойная в первые дни декабря, и то падение с начала октября, которое было обвальным, шокирующим, остановилось.

И сейчас инвесторы в большей степени, полагаю, думают о перспективах 2019 года, о том, как рынки себя могут повести после Нового года, и, вообще, в разрезе этого будет ли новогоднее ралли.

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Если оно будет, соответственно, все рисковые активы, в том числе нефть, валюты развивающихся рынков, в том числе рубль, покажут хорошую динамику. Но пока такой ясности нет по причине того, что дальнейшие события, которые будут развиваться в конце второй половины декабря, носят достаточно пессимистичный сценарий. Это ситуация непонятности с итальянскими банками, непонятна ситуация по ставке ФРС, которая, скорее всего, повысится, и это сдерживает рост рисковых активов. Соответственно, текущие котировки, которые есть, в принципе довольно объективны, они имеют возможности для роста при определенных обстоятельствах».