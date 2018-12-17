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06:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предсказали рост тринадцатых зарплат

Премия россиянам по итогам года вырастет на 6,6 процента и составит в среднем 13 тысяч рублей. Об этом аналитики «ФинЭкспертизы» рассказали «Российской газете».

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Источник: Reuters

Отмечается, что самые большие премии получат сотрудники финансовой и страховой сфер. Их вознаграждение составит 82 тысячи рублей. При этом их премии практически равны средней оплате труда по рынку, то есть работники фактически получают тринадцатую зарплату.

На ежегодные премии также могут рассчитывать работники добывающей промышленности (33,1 тысячи рублей), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тысячи). Сотрудникам, занятым в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, выплатят по 20 тысяч рублей, а тем, кто работает в области информации и связи — по 15,9 тысяч рублей. Немногим меньше — 13 тысяч рублей — заплатят риелторам.

Самые большие премии получают работники из Якутии, Чукотки и Москвы (около 35 тысяч рублей). Хуже всего премируют жителей Мордовии, Брянской области и Ингушетии (около пяти тысяч рублей).

Специалисты отмечают, что ни в одном регионе тринадцатая зарплата не оказалась сопоставимой с размером средней заработной платы.

В прошлом году стало известно, что 69 процентов работодателей отказались от праздничных выплат сотрудникам. Большинство компаний объяснили такую ситуацию ограничениями бюджета, часть организаций сообщили, что потратят эти деньги на организацию корпоративов. Некоторые работодатели связали отсутствие премий с «и так хорошими зарплатами».

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3 декабря© Ньюстюб
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