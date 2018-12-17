Россияне тратят на еду почти треть своих доходов
Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
В исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран, учитывались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.
Авторы исследования делают вывод о существующей обратной связи между ВВП на душу населения и долей расходов на продукты. Помимо уровня жизни семей, на этот показатель влияют и национальные привычки: например, жители стран Средиземноморья практически ежедневно ужинают в
На общественное питание и гостиницы больше других тратят швейцарцы — 10,8%. За ними идут греки с 10,5%, далее — испанцы с 10%. Россияне находятся в нижней части рейтинга с 3,3%. Минимальную часть зарплаты на кафе и отели тратят жители Молдавии и Румынии (1,8%).
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