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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».

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Источник: Reuters

В исследовании были проанализированы расходы жителей 40 стран, учитывались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ). Россия заняла в рейтинге 31-е место. Украина находится на последней строчке.

Наименьшую долю (8,7%) продукты питания занимают в структуре расходов жителей Люксембурга. Также мало тратят на питание британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).
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Авторы исследования делают вывод о существующей обратной связи между ВВП на душу населения и долей расходов на продукты. Помимо уровня жизни семей, на этот показатель влияют и национальные привычки: например, жители стран Средиземноморья практически ежедневно ужинают в тапас-барах и кафанах.

На общественное питание и гостиницы больше других тратят швейцарцы — 10,8%. За ними идут греки с 10,5%, далее — испанцы с 10%. Россияне находятся в нижней части рейтинга с 3,3%. Минимальную часть зарплаты на кафе и отели тратят жители Молдавии и Румынии (1,8%).

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