СМИ сообщили о поручении госкомпаниям перейти на российский софт

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Первый зампред правительства Антон Силуанов утвердил директиву переходе госкомпаний на российское программное обеспечение.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили проработать планы перехода до 2021 года.
Издание напоминает, что еще в июле 2016 года первый
Авторы документа уверены, что к 2021 году больше половины софта каждого класса в госкомпаниях будет российского производства.
Представитель Силуанова Андрей Лавров подтвердил изданию факт подписания
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