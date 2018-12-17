СМИ сообщили о поручении госкомпаниям перейти на российский софт

Как пишет газета « Ведомости » со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили проработать планы перехода до 2021 года.

Издание напоминает, что еще в июле 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов задал общий курс на импортозамещение ПО. Нынешний документ станет руководством к действию. Госкомпаниям в течение десяти дней нужно будет определиться с планом на совете директоров. После этого конкретные планы перехода до 2021 года нужно будет подготовить и утвердить в течение двух месяцев.