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09:48 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о поручении госкомпаниям перейти на российский софт

Вице-премьер Силуанов потребует от компаний конкретных планов перехода до 2021 года

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Источник: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — Первый зампред правительства Антон Силуанов утвердил директиву переходе госкомпаний на российское программное обеспечение.

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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию документа и источники, знакомые с его содержанием, предприятиям предложили проработать планы перехода до 2021 года.

Издание напоминает, что еще в июле 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов задал общий курс на импортозамещение ПО. Нынешний документ станет руководством к действию. Госкомпаниям в течение десяти дней нужно будет определиться с планом на совете директоров. После этого конкретные планы перехода до 2021 года нужно будет подготовить и утвердить в течение двух месяцев.

Правительство рассчитывает, что на отечественное ПО перейдут компании, где государство является основным акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.

Авторы документа уверены, что к 2021 году больше половины софта каждого класса в госкомпаниях будет российского производства.

Представитель Силуанова Андрей Лавров подтвердил изданию факт подписания вице-премьером директивы.

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