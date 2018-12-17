Импортеры предупредили о перебоях с поставками алкоголя в РФ накануне Нового года

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По его словам, проблема связана с вводом обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок для перехода на помарочный учет алкоголя с 2019 года. Пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. Прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.

Новые марки должны были появиться 1 октября, но еще не напечатаны, сообщил гендиректор Комитета производителей алкогольной продукции (Diageo, Bacardi, Brown-Forman и др.) Александр Романов.

По его словам, проблема пришлась на пик предновогодних продаж, какие-то алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците, но большую часть ассортимента алкогольного импорта это не должно затронуть.

Представитель Центральной акцизной таможни заявил, что проблем при получении импортерами марок не видит: по его информации, сейчас можно получить марки старого образца, можно подавать заявления и на новые марки, их импортеры получат в 2019 году, после подписания контракта между ФТС и Гознаком. Гознак готов к поставке акцизных марок после получения заявок от ФТС, контракт с ФТС заключен 14 декабря, сообщил представитель Гознака.