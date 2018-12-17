Казахстан обошел Россию в рейтинге благополучия

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Эту позицию Россия занимает с 2014 года. Ее ближайшими соседями в рейтинге оказались Аргентина (58 место) и Грузия (60 место). Помимо Аргентины Россию также обогнали Казахстан (57 место) и Белоруссия (52 место).

«За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат», — прокомментировал РИА Новости председатель BCG Россия Владислав Бутенко.

Лидером рейтинга оказалась Норвегия, далее следуют Швейцария и Исландия. Также в десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Ранее в декабре стало известно, что Россия заняла второе место рейтинга развивающихся экономик по версии Bloomberg, опередив Китай и Южную Корею.