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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы условия приезда российских олигархов в Давос

Издание The Bell узнало об условиях, на которых российские бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут приехать на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.

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Источник: Reuters

Всего список состоит из пяти пунктов. Одно из условий заключается в том, что никакие платежи, связанные с участием в форуме, от подпавших под санкции миллиардеров не должны проходить через банки США.

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Кроме того, они не смогут принимать участие ни в одном мероприятии, организованном американской стороной, не смогут использовать американские облачные сервисы и сервера, взаимодействовать с гражданами США.

Организаторы форума также не будут помогать упомянутым россиянам с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

Ранее в декабре стало известно, что официальная делегация правительства России все-таки примет участие в работе форума с 22 по 25 января. Сообщалось, что организаторы сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов под санкциями.

В середине ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может отказаться от участия в главном экономическом форуме, если ограничения для отечественных бизнесменов не будут сняты.

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