Американцы сделали ставку на рубль

Количество длинных фьючерсов (на покупку рубля) выросло на 1400 контрактов (на 6.6 процента) — до 22401, в то время как коротких (на продажу) — только на 995 (до 11638 сделок). В процентном соотношении число коротких фьючерсов увеличилось даже больше (на 9,3 процента), тем не менее, чистая длинная позиция (нетто-лонг) укрепилась и достигла уровня в 10763 контракта.