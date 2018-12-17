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14:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Американцы сделали ставку на рубль

Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю с 2 по 10 декабря выросло сильнее, чем число сделок по продаже российской валюты, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

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ЦБ: $ 66.6208   +0.19 € 75.3814   -0.01 ММВБ: $ 66.5925   -0.17 € 75.5100   +0.04
Источник: Reuters

Количество длинных фьючерсов (на покупку рубля) выросло на 1400 контрактов (на 6.6 процента) — до 22401, в то время как коротких (на продажу) — только на 995 (до 11638 сделок). В процентном соотношении число коротких фьючерсов увеличилось даже больше (на 9,3 процента), тем не менее, чистая длинная позиция (нетто-лонг) укрепилась и достигла уровня в 10763 контракта.

Рост продолжается третью неделю подряд, а нетто-лонг сохраняется на Чикагской бирже с конца лета 2017 года с небольшим перерывом в середине осени 2018-го.

Аналитики связывают укрепление позиций рубля с заключением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которая, как ожидается, позволит повысить цены на топливо и увеличить выручку нефтедобывающих компаний, в том числе и в России, пишет Reuters.

Следите за развитием темы Падение курса рубля
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