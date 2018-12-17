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15:57 (мск), источник: Интерфакс

Песков объяснил условия участия бизнесменов из РФ в Давосе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU — В Кремле приветствуют решение организаторов форума в Давосе пригласить на него российских бизнесменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Во-первых, мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», — сказал он журналистам.

При этом Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос, кто возглавит российскую делегацию, которая отправится на форум в Давос.

«Мы же сначала поставили на паузу все наши отношения после известных решений. Поэтому сейчас нужно будет заново это запускать, и посмотрим. Мы вас обязательно проинформируем», — сказал Песков.

Условия участия

Организаторы Давоса, выдвинув ряд ограничений для участия российских бизнесменов в форуме, попытались совместить заинтересованность в контактах с предпринимателями из РФ и необходимость выполнения антироссийских санкций, считает Песков.

«В данном случае форум предпочитает очень внимательно относиться к тем ограничениям, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего Соединенных Штатов, в отношении некоторых наших предпринимателей», — сказал Песков в понедельник журналистам.

В связи с этим, продолжил Песков, организаторы «попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них».

Говоря об одном из таких условий — запрете на контакты находящихся под санкциями россиян с гражданами США, пресс-секретарь президента заявил:

В конце концов, контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать (контактами) с предпринимателями из других стран. Как вы знаете, свято место пусто не бывает.

«Поэтому какие-то модальности работы уже дальше будут вырабатываться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что организаторы Всемирного экономического форума отказались от ранее принятого решения не приглашать в Давос российских бизнесменов, попавших в санкционные списки США. Официальная делегация из России примет участие в форуме, который пройдет в январе.

В СМИ появилась информация, что организаторы Давоса выдвинули ряд условий подпавшим под санкции США российским предпринимателям Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске для участия в форуме.

В частности, через американские банки не должны проходить никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков.

Кроме того, организаторы должны убедиться, что граждане США не будут взаимодействовать с указанными лицами. Также для организации визита россиян в Давос не должна быть использована американская инфраструктура.

Находящиеся под санкциями бизнесмены не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, а организаторы форума не будут помогать лицам, подпавшим под санкции, с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

На высшем уровне Россия не была представлена в Давосе уже давно: президент в последний раз приезжал на форум в 2011 году, премьер — в 2013 году. Однако каждый год, даже после ухудшения отношений с западными странами и введения различных санкций, Россия делегирует в Давос представительную делегацию во главе с кем-то из вице-премьеров, целую группу министров, руководителей госбанков и госкомпаний.

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