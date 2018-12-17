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16:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Бизнес отстаивает право на отходы

Предприниматели просят власти не вводить экологический налог.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Защищая право на утилизацию отходов, позволяющую оптимизировать расходы на экологические сборы, ассоциации, куда входят крупные производители электроники и бытовой техники, шин и упаковки, направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. Компании озвучили крайне негативную оценку идеи Минфина ввести к 2020 году экологический налог. Это приведет к разрушению уже созданной бизнесом инфраструктуры и значительным убыткам, настаивают авторы письма.

Некоммерческие ассоциации — «РусПро», «ЭкоШинСоюз» и СКО «Электроника и утилизация», созданные крупными импортерами и производителями упаковки, шин, бытовой и электронной техники для утилизации отходов, направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо (есть в распоряжении «Ъ») с просьбой не допустить отмены возможности утилизировать отходы самостоятельно.

Речь идет о лоббируемом Минфином РФ законопроекте, заменяющем экологический сбор или возможность самостоятельной утилизации на экологический налог.

Существование такого письма подтвердили в СКО «Электроника и утилизация», где сообщили, что оно направлено в правительство 14 декабря. «Ъ» направил запрос пресс-секретарю правительства.

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Согласно федеральному закону № 89, российские и зарубежные компании в течение последних лет создают некоммерческие организации для того, чтобы наладить процесс утилизации отходов. Таким образом, компании утилизируют как минимум 5% ввезенного или произведенного товара и получают возможность не платить экосбор — около 26,5 тыс. руб. за одну тонну.

В письме отмечается, что эффективность самостоятельной утилизации доказана на международной практике: «Это позволяет производителям товаров не только напрямую повышать уровень отходов, идущих на утилизацию, и уменьшать объем отходов, поступающих на захоронение, но и совместно решать проблемные вопросы создания в стране полноценных систем сбора, транспортировки, утилизации различных отходов и вовлечения в хозяйственный оборот продуктов их переработки. Создание подобных некоммерческих объединений является подтверждением стратегических намерений компаний исполнять обязанность самостоятельно».

Как отмечает представитель СКО «Электроника и утилизация» Антон Гуськов, нормативные акты, которые количественно определяли, как именно должна происходить утилизация отходов, были приняты в течение года после принятия поправок к федеральному закону, то есть в 2017 году.

Создание инфраструктуры по утилизации — это долгий процесс, компании консолидировано искали решение. Как только начали появляться какие-то результаты, Минфин вышел с предложением ввести эконалог, тем самым перечеркивая всю проделанную работу, поясняет эксперт.

«В той редакции, в которой сейчас находятся поправки к Налоговому кодексу (в отношении введения эконалога.— “Ъ”), даже те производители и импортеры, которые наладили процесс утилизации отходов самостоятельно, все равно будут вынуждены платить этот налог безальтернативно», — комментирует господин Гуськов.

Чтобы не допустить разрушения уже созданной инфраструктуры и не потерять вложенные инвестиции, ассоциации объединились и направили письмо в правительство.
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В письме Дмитрию Медведеву также говорится, что возможность самостоятельного исполнения ответственности изначально позиционировалась как приоритетный инструмент экономического стимулирования деятельности по утилизации отходов. На практике идея Минфина приведет к расторжению уже заключенных контрактов на услуги переработчиков отходов, разрушению уже созданных проектов по сбору отходов, в том числе раздельному, и ликвидации нижеподписавшихся ассоциаций.

Так, в «ЭкоШинСоюзе», куда входит девять компаний-производителей шин, за 2018 год утилизировали более 50 тыс. тонн изношенных шин, по прогнозам ассоциации, в 2019 году будет утилизировано уже 80 тыс. тонн. СКО «Электроника и утилизация», заработавшая в сентябре 2017 года, смогла обеспечить за время существования утилизацию 6,3 тыс. тонн использованной бытовой техники и электроники, потратив на это 106 млн руб. Ассоциация «РусПэк», которая начала деятельность только осенью нынешнего года, планирует обеспечить утилизацию 150−200 тыс. тонн отходов различной упаковки.

Никита Щуренков

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