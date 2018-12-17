Бизнес отстаивает право на отходы
Предприниматели просят власти не вводить экологический налог.
Предприниматели просят власти не вводить экологический налог.
Защищая право на утилизацию отходов, позволяющую оптимизировать расходы на экологические сборы, ассоциации, куда входят крупные производители электроники и бытовой техники, шин и упаковки, направили письмо
Некоммерческие ассоциации — «РусПро», «ЭкоШинСоюз» и СКО «Электроника и утилизация», созданные крупными импортерами и производителями упаковки, шин, бытовой и электронной техники для утилизации отходов, направили
Существование такого письма подтвердили в СКО «Электроника и утилизация», где сообщили, что оно направлено в правительство 14 декабря. «Ъ» направил запрос
Согласно федеральному закону № 89, российские и зарубежные компании в течение последних лет создают некоммерческие организации для того, чтобы наладить процесс утилизации отходов. Таким образом, компании утилизируют как минимум 5% ввезенного или произведенного товара и получают возможность не платить экосбор — около 26,5 тыс. руб. за одну тонну.
В письме отмечается, что эффективность самостоятельной утилизации доказана на международной практике: «Это позволяет производителям товаров не только напрямую повышать уровень отходов, идущих на утилизацию, и уменьшать объем отходов, поступающих на захоронение, но и совместно решать проблемные вопросы создания в стране полноценных систем сбора, транспортировки, утилизации различных отходов и вовлечения в хозяйственный оборот продуктов их переработки. Создание подобных некоммерческих объединений является подтверждением стратегических намерений компаний исполнять обязанность самостоятельно».
Как отмечает представитель СКО «Электроника и утилизация» Антон Гуськов, нормативные акты, которые количественно определяли, как именно должна происходить утилизация отходов, были приняты в течение года после принятия поправок к федеральному закону, то есть в 2017 году.
«В той редакции, в которой сейчас находятся поправки к Налоговому кодексу (в отношении введения эконалога.— “Ъ”), даже те производители и импортеры, которые наладили процесс утилизации отходов самостоятельно, все равно будут вынуждены платить этот налог безальтернативно», — комментирует господин Гуськов.
Чтобы не допустить разрушения уже созданной инфраструктуры и не потерять вложенные инвестиции, ассоциации объединились и направили письмо в правительство.
В письме Дмитрию Медведеву также говорится, что возможность самостоятельного исполнения ответственности изначально позиционировалась как приоритетный инструмент экономического стимулирования деятельности по утилизации отходов. На практике идея Минфина приведет к расторжению уже заключенных контрактов на услуги переработчиков отходов, разрушению уже созданных проектов по сбору отходов, в том числе раздельному, и ликвидации нижеподписавшихся ассоциаций.
Так, в «ЭкоШинСоюзе», куда входит девять
Никита Щуренков