Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?

Источник: РИА "Новости"

Проблема развития новых земель актуальна для многих стран до сих пор. Чтобы освоить бескрайние просторы России правительство разработало программу «Дальневосточный гектар», таким образом власти хотели активизировать россиян на развитие собственной земли, которая бы приносила им доход. Однако уже сейчас можно сказать, что ожиданий программа не оправдала — качественного рывка и массового освоения новых земель не произошло. Похожая проблема актуальна и для Канады, столь близкой России по климату. Там власти маленькой деревушки на границе с США готовы продать земельный участок любому желающему за символическую плату в один доллар, и их начинания имеют успех. Правительственное заманилово на край света — в материале «Ленты.ру».

Я у мамы феодал

Несколько лет назад жители небольшой деревушки Макадам в провинции Нью-Брансуик на юго-востоке Канады решили, что текущего населения — 1151 человек — недостаточно для успешного гармоничного развития и нужно привлекать новых жителей. Посовещавшись на общем собрании, они придумали выход: соорудить побольше туристических кемпингов, отремонтировать старые дома и рассказать о Макадаме всей стране. Усилия оправдали себя: за два года в деревню переехали сто человек, причем не только из Канады — сразу три семьи перебрались из американского штата Техас (от провинции Нью-Брансуик его отделяют 3700 километров). Вместе они купили 60 реконструированных домов.

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Главную идею в Макадаме приберегли: еще два года власти скупали у государственного агентства пустующие земли, в среднем по 2,5 тысячи долларов за участок площадью от 5,3 до 11 тысяч квадратных футов (от 492,3 до 1022 квадратных метров). Затем их обеспечили всеми необходимыми коммуникациями — водопроводом и канализацией — и в конце ноября этого года выставили на продажу. Цена каждого из 16 лотов — всего один доллар, вне зависимости от площади и места расположения участка.

В рекламных материалах говорится, что земля предоставляется практически даром безо всяких условий, это же любят повторять в интервью немногочисленные местные чиновники. «Наверняка многие из нас хоть раз в жизни мечтали уехать подальше от городской суеты в собственный уютный домик посреди леса. Макадам может стать отличным ответом на ваши молитвы», — так начинается репортаж в одном из региональных канадских изданий. Там же указывается, что места на участке хватит и на коттедж, и на сад перед ним.

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К тому же, подчеркивают авторы, деревня очень удачно расположена: недалеко от канадско-американской границы (со штатом Мэн) и живописного залива Фанди, впадающего в Атлантический океан, до Фредериктона — ближайшего крупного города с населением около 90 тысяч человек — 75 километров, или час езды.

На самом деле власти лукавят — определенные условия покупателям все же выдвигают. Главное из них — обязанность построить на участке жилой дом площадью не меньше 1200 квадратных футов (111,4 квадратных метра) в течение первых двух лет. Только после этого землю — уже вместе с домом — можно будет перепродать третьим лицам. Это нужно, чтобы избежать наплыва спекулянтов, которые вовсе не собираются жить в Макадаме и трудиться на его благо. Во-вторых, при покупке необходимо внести депозит в размере 2,5 тысячи долларов. После сдачи готового дома его вернут, в противном случае деньги пойдут на оплату юридических нужд, а сам участок деревня заберет обратно. Так что стать полноценным землевладельцем с одним долларом в кармане не выйдет.

Не халявщики, а партнеры

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При этом мэр Макадама Кен Стэнникс подчеркивает: распродажа не означает, что деревне больше нечем привлечь потенциальных переселенцев. Просто она хочет расти и развиваться, в том числе запускать новые производства, а для этого нужна дополнительная рабочая сила. Сейчас в окрестностях Макадама работают две компании: производитель труб Soleno Maritimes и подразделение строительной компании CertainTeed, специализирующееся на гипсе. Открытие новых предприятий позволит частично снизить их затраты (в частности, транспортные), а заодно диверсифицировать местную экономику.

Однако Стэнникс вместе с коллегами (в мэрии Макадамса работают всего три человека) ждут не только молодые семьи и людей в расцвете сил — они будут также рады и пенсионерам, ведь, согласно исследованию американских урбанистов, на выводы которого опирались в деревне, без них невозможно построить комфортную городскую среду. В первые дни после объявления о распродаже земли мэрия получила около 150 заявок (почти в десять раз больше, чем участков в наличии) — по телефону и почте. По словам Стэнникса, пять из них уже одобрены, и новые все продолжают поступать.

Параллельно в Нью-Брансуике реализуется более масштабный проект, финансируемый совместно правительствами провинции и Канады: в 2019−29 годах они потратят почти 450 миллионов долларов на строительство и реконструкцию доступного жилья. Предполагается, что купить квартиры по сниженным ценам смогут около десяти тысяч семей (девелоперам компенсируют скидку из бюджета). Это часть национальной программы по борьбе с обездоленностью, в рамках которой социальное жилье возводится по всей стране. В ближайшие десять лет в нее будет вложено 40 миллиардов долларов, что позволит вдвое сократить количество бездомных в Канаде.

Власти Макадама придерживаются иного подхода: они не собираются обеспечивать всех желающих готовыми дешевыми домами — вместо этого они предлагают потенциальным переселенцам построить их самостоятельно на почти бесплатной земле. Благодаря этому в деревню, как ожидается, съедутся наиболее инициативные люди, не ждущие подачек от государства.

Целина ждет

Канадские проблемы актуальны и для России, в частности, для Дальневосточного федерального округа (ДФО): он занимает 40,6 процента от территории страны, но живут там всего 5,6 процента от общей численности населения (почти семь миллионов человек). В 2016 году правительство запустило программу по раздаче «дальневосточных гектаров»: на первом этапе получить его (в строго определенных пилотных районах) могли только местные жители, на втором — все резиденты ДФО.

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Наконец, с февраля 2017 года любой россиянин может претендовать на бесплатный гектар земли в любом из субъектов ДФО (еще недавно их было девять, в ноябре добавились Бурятия и Забайкальский край). Для этого надо оставить заявку на специальном сайте — особо подчеркивается, что лично контактировать с чиновниками не придется.

По условиям программы, участок выдается в безвозмездное пользование на пять лет. Затем у гражданина есть выбор: оформить долгосрочную аренду (на 49 лет) или право собственности. Как и в Канаде, земля выделяется не просто так — за эти пять лет ее нужно освоить: либо построить дом, либо организовать бизнес, причем отчитаться перед государством об использовании необходимо уже через три года. Продать или подарить гектар до оформления в собственность не получится — он может только перейти по наследству. Но и по истечении пяти лет останутся ограничения: участок не может попасть к иностранцам (за исключением тех из них, кто участвует в программе переселения на родину соотечественников).

Россия для стойких

На деле препятствий еще больше. Получить землю можно только за пределами городов и крупных населенных пунктов, а значит коммуникации придется проводить самостоятельно. Власти сперва обещали помочь с дорогами для групповых заявок (когда за участками коллективно обращаются как минимум 20 человек), затем отчитались о выделении бюджетных денег на строительство инфраструктуры в новых населенных пунктах, образованных владельцами гектаров — их называют агломерациями. Но таких пока (по состоянию на сентябрь) насчитывается только 70 на 126 тысяч поданных заявок.

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К тому же сложности возникнут с получением земли в непосредственной близости от любых водоемов (рек, озер, морей). Теоретически можно претендовать на участок уже в 20 метрах от берега, но в большинстве случаев эта территория считается водоохранной зоной — там существуют серьезные ограничения на строительство и ведение бизнеса. Между тем, во многих регионах, например, на Камчатке, именно земля у воды считается самой желанной. К этому можно добавить суровый климат на большей части территории ДФО, непригодный ни для жизни, ни для предпринимательства: вечная мерзлота в Якутии, муссоны в Магаданской области. Недаром более 40 процентов всех заявок пока приходится на самый благополучный в этом плане регион — Приморский край.

Несмотря на все это, успешные примеры построения бизнеса уже есть: молодой житель Приморья Артем Дегтярев выращивает на своем гектаре грибы шиитаке, москвич Никита Коврижин — спаржу (они выиграли государственный конкурс идей для стартапов).

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Основатель благотворительного фонда «Такие дела» Митя Алешковский и владелец магазина фермерских продуктов LavkaLavka Борис Акимов еще полтора года назад решили получить свой гектар, открыть на нем бизнес и показать пример соотечественникам. В качестве идей называлась продажа «битмидоров» — помидоров, выращенных за счет тепла, производимого фермами для майнинга криптовалют. Энтузиасты собирались создать целый кооператив из желающих заработать на программе, сняли первый сезон сериала о своих приключениях для YouTube, но дальше дело пока не пошло. Случались и курьезы: федеральные СМИ рассказали, что заявку на участок подал голливудский актер и с недавних пор гражданин России Стивен Сигал, но его самого предупредить об этом забыли.

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Для тех, кто твердо решил заняться предпринимательством, но не решил, каким именно, Агентство по развитию человеческого потенциала на Дальнем Востоке (АРЧК-ДВ) подготовило целых 36 идей с примерными бизнес-планами. Тут и выращивание голубики, и страусиная ферма, и детский лагерь, и пчелиная пасека. Размер вложений варьируется от 380 тысяч до 33,5 миллиона рублей, срок окупаемости — от полугода до четырех с небольшим лет. Кроме того, начинающим бизнесменам (независимо от вида деятельности) обещают дополнительно до 300 тысяч рублей, фермерам — до 1,5 миллиона, также государство возьмет на себя проценты по кредитам и лизингу.

Позаботились и о тех, кто собирается трудиться на новом месте по найму — работодателям, которые возьмут к себе переселенцев из трудоизбыточного региона (в основном, субъекты Южного федерального округа и Северного Кавказа), перечислят 225 тысяч рублей. Предусмотрены выплаты представителям отдельных профессий — для каждого региона ДФО свои.

Демарш миллионов

На данный момент выдано 47,5 тысячи «дальневосточных гектаров», еще 78,4 тысячи заявок находятся на рассмотрении. Большую часть из них подавали сами жители ДФО, стремящиеся расширить свои жилые или загородные участки. Оценивать итоги федеральной программы еще рано — она работает всего два с половиной года, но уже очевидно, что привлечь на Дальний Восток 30 миллионов новых жителей со всей России, о которых когда-то говорил бывший глава Минвостокразвития Александр Галушка, не удастся.

В Приморском крае есть и другие инициативы, о которых мало кто слышал. Региональный закон от 2003 года предусматривает бесплатное выделение государственных земель под нужды фермерских хозяйств. По закону от 2013 года, на участок могут претендовать жители Приморья с двумя детьми и молодые семьи. Однако результаты обеих программ «Ленте.ру» найти не удалось, большинство приморцев, желающих приобрести или расширить свой земельный надел, обращаются за «дальневосточным гектаром». По некоторым данным, до 90 процентов заявок подали именно они.

Две самые большие страны в мире, испытывающие трудности с заселенностью своих территорий, по-разному пытаются завлечь туда людей. В России к вопросу подошли с привычным размахом, и пока это не принесло тех плодов, на которые рассчитывали. Канадцы решили начать с малого — сделать из обычной деревни рай для уставших от городской жизни. «Когда говоришь с людьми, реализовавшими мечту всей жизни, по всему телу расплывается тепло», — говорит мэр Макадама Кен Стэнникс. Пока его начинание вызывает больший ажиотаж, и власти российских регионов вполне могут взять его на заметку.