Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России

Источник: Известия

Граждане таким образом пополняют кредитки, переводят деньги друзьям и родным, скидываются на дни рождения, а также возвращают долги. По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей — больше, чем за весь прошлый год.

Эксперты отмечают, что есть и «серая» сторона этого рынка: отмывание и обналичивание преступных доходов, а также ведение предпринимательской деятельности без уплаты налогов. Власти не спешат жестко контролировать переводы: может последовать бегство в кэш, а эти операции уже не отследить.

В крупнейших банках «Известиям» также рассказали, что не планируют усиливать самостоятельный контроль за Р2Р-переводами.