Нефть марки Brent подешевела до 58,8 доллара за баррель

По состоянию на 7.49 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,36% — до 58,8 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,35%, до 49,52 доллара за баррель.

Ключевым фактором, который оказывает давление на стоимость «черного золота», являются опасения за риск переизбытка предложения сырья в мире. Поводом для распродаж на рынке нефти послужили данные аналитической компании по сырьевым рынкам Genscape, которая, как пишет агентство Рейтер, сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США более чем на 1 миллион баррелей в период с 11 по 14 декабря. На этом фоне нефть теряла в цене более 2% в понедельник, и сохраняет негативную динамику во вторник.