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12:35 (мск), источник: РИА Новости

Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Источник: РИА "Новости"
Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом.

Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.

Согласно его ожиданиям, информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. Сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.

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