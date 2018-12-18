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18:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Жилищное строительство завалило нацпроект

Его придется серьезно корректировать, признал Минстрой.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минстрой признал, что ввод жилья в 2018 году будет на 13%, или на 11 млн кв. м, ниже планового. С учетом того что показатель входит в нацпроект «Жилье и городская среда», такое отставание от плана потребует корректировки всего проекта, признал сегодня на заседании общественного совета министерства глава Минстроя Владимир Якушев. Предложения по снижению показателей министерство намерено представить 24 декабря на очередном заседании совета по нацпроектам.

Ввод жилья по итогам 2018 года будет на 12,7% меньше показателей, запланированных в паспорте нацпроекта «Жилье и городская среда», заявил министр строительства Владимир Якушев на заседании общественного совета при Минстрое. «По паспорту нацпроекта ввод должен был составить 86 млн кв. м жилья. Ориентировочно, по нашим оценкам, убудет 75−76 млн кв. м. То есть на 10−11 млн мы выпадаем», — сказал чиновник.

По словам министра, снижение фактического объема ввода жилья может стать причиной корректировки начальных параметров национального проекта.
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«Это серьезный знак со стороны рынка, и мы понимаем, что мы не можем не обратить на это внимание, и понимаем, что эта цифра будет требовать серьезной корректировки», — отметил господин Якушев. В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.

Однако именно жилищный нацпроект был признан рабочей группой Госсовета (с 2000 года это совещательный орган при президенте для координации работы федеральных и региональных властей) неисполнимым — по крайней мере при реализации его в суммах, доведенных Минстроем до регионов. «24 декабря я попрошу президиум по стратегическому развитию нас поддержать, и старт у нас будет с гораздо более низкой позиции, поскольку 11 млн — это достаточно много», — заявил сегодня глава Минстроя.

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Прощание с долей

Сегодня же Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в 214-ФЗ, регулирующий долевое строительство. По словам главы комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, главные среди них — перевод на эскроу-счета жилищных проектов, разрешения на строительство которых получено до 1 июля 2018 года, отмена плановых проверок застройщиков и расширение оснований для внеплановых, возможность создания на базе Фонда защиты прав дольщиков дочерней организации, целью которой станет достройка проблемных объектов при банкротстве застройщика. Также поправки смягчают требования к опыту застройщиков — таким образом Минстрой рассчитывает увеличить конкуренцию на рынке за счет допуска к жилищным проектам большего числа компаний.

Олег Сапожков

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