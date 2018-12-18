Бедным россиянам помогут отказаться от традиционного телевидения

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В частности, был учтен опыт Тверской области, где в пилотном режиме был протестирован переход на цифровое ТВ.

«Не забыты малозащищенные слои населения, для которых, действительно, закупка приставки и установка антенны — это существенная трата своего семейного бюджета», — отметил политик. По его словам, в планы бюджетов регионов уже включены либо денежные компенсации, либо закупка оборудования.

Переход России на цифровое вещание запланирован на 2019 год и должен пройти в три этапа. Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заверил, что в зоне риска находятся около 1,5 процента россиян. По словам Турчака, по разным оценкам, без ТВ могут остаться от 800 тысяч до 1,2 миллиона домовладений.

В экспертном заключении, подготовленном по запросу Минпромторга, доля россиян, которые могут остаться без телевещания, оценивается в 30 процентов. По мнению специалистов, в случае полного отключения аналогового сигнала, до 34 миллионов жителей России останутся без доступа к телевидению.