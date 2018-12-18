Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев
Совокупная прибыль российских банков за
Совокупная прибыль российских банков за
ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб.
Большинство российских банков — 356 или 73% — прибыльны. Убыток в размере 504 млрд руб. зафиксирован у 123 банков (25%).
Кредитный портфель банков за 11 месяцев увеличился на 6%, а прирост розничного кредитования составил 21,4%. Депозиты компаний выросли на 2,5%, вклады физлиц — на 2,4%.