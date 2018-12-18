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17:25 (мск), источник: Ведомости

Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев

Совокупная прибыль российских банков за январь-ноябрь 2018 г. составила 1,28 трлн руб., в 1,5 раза превысив результат аналогичного прошлогоднего периода, сообщает Центробанк.

Источник: Reuters

ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб.

Большинство российских банков — 356 или 73% — прибыльны. Убыток в размере 504 млрд руб. зафиксирован у 123 банков (25%).

Кредитный портфель банков за 11 месяцев увеличился на 6%, а прирост розничного кредитования составил 21,4%. Депозиты компаний выросли на 2,5%, вклады физлиц — на 2,4%.

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