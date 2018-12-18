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18:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

ЦБ: $ 66.7454   +0.12 € 75.7761   +0.39 ММВБ: $ 66.9775   +0.20 € 76.0800   +0.34
Источник: РИА "Новости"

Речь идет о поправках в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Госдума приняла их 5 декабря, Совет Федерации — 11 декабря.

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Теперь информацию о курсах валют можно будет устанавливать только внутри отделений банков. По мнению Банка России, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег.

Кроме того, документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо (сделки купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-купли), рассматриваемые как вид кредитования под залог ценных бумаг. До сих пор совершать валютные репо могли только банки.

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