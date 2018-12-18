Путин одобрил запрет показывать россиянам курсы валют
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам устанавливать уличные табло с обменными курсами валют. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Речь идет о поправках в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Госдума приняла их 5 декабря, Совет Федерации — 11 декабря.
Теперь информацию о курсах валют можно будет устанавливать только внутри отделений банков. По мнению Банка России, это поможет бороться с нелегальными пунктами обмена валюты, которые зачастую используются для обналичивания и отмывания денег.
Кроме того, документ устанавливает для резидентов России право совершать валютные репо (сделки
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