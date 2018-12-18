В правительстве сочли беспочвенными жалобы транспортников на стоимость бензина
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Ранее производственные и торговые компании предупредили о росте цен на повседневные товары
Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU — Ранее производственные и торговые компании предупредили о росте цен на повседневные товары
Ведомства проанализируют жалобы транспортных компаний на цены на топливо, сообщил журналистам
«Мы слышим их (транспортные компании — ИФ), анализируем это. Понятно, что здесь рыночные механизмы ценообразования на топливо, это коммерческие сделки между компаниями и производителями нефтепродуктов. Не далее чем сегодня поставлена задача ФОИВам проанализировать, насколько все эти угрозы не голословны, а основаны на конкретных фактах. Будем анализировать, сколько в структуре (цены — ИФ) на продукты занимает перевозка, а в перевозке — цена топлива, для того, чтобы понять, обоснованы эти опасения или не обоснованы», — отметил он.
Тем не менее, если реагировать на все эти угрозы, а они очень часто звучат в качестве оправдания собственных решений повышения цен, то нам нужно вводить тогда государственное регулирование, в том числе на нефтепродукты и остальные цены. А это недопустимо, мы уже пережили достаточно длительный период такой истории и знаем, к чему это привело.
При этом
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо в адрес главы правительства Дмитрия Медведева, которое подписали ассоциации
Компании констатировали, что на фоне заморозки розничных цен на бензин ужесточаются условия по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний, в результате будут расти цены на розничные товары. В частности, быстрее всего на рост затрат на логистику реагирует сегмент скоропортящихся продуктов, которые завозятся в магазины ежедневно.