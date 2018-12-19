Недострой перестроит планы
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки.
Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки.
Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году. Пока Минстрой намерен снизить его стартовый показатель до фактических 76,9 млн кв. м, но отстранение застройщиков от прямого доступа к деньгам дольщиков с 1 июля 2019 года и неизбежный рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ могут сократить сдачу домов и в последующие годы. Цель нацпроекта, которую уже критиковали за неисполнимость регионы, остается «под знаком вопроса», признают в Минстрое, настаивая на том, что государство должно стимулировать спрос. О том же ранее говорили и в РСПП, прямо предложив государству субсидировать комплексную жилую застройку на 30,4 трлн руб. Эксперты же говорят, что в нынешнем состоянии отрасль сделала все, что могла, и до середины 2019 года точно не ускорится.
Минстрой намерен скорректировать нацпроект «Жилье и городская среда» — как рассказал вчера на заседании Общественного совета при Минстрое министр Владимир Якушев, 24 декабря на заседании президиума совета по стратегическому развитию ведомство будет настаивать на приведении его показателей в соответствие реальному состоянию рынка. Проект предполагает, в частности, рост ввода жилья до 120 млн кв. м в 2024 году за счет ускорения темпов строительства многоквартирных домов, при этом более половины из них должно финансироваться за счет ипотеки. Объем его финансирования — чуть более 1 трлн руб., из которых 891 млрд руб.— средства федерального бюджета.
Ранее в правительстве утверждали, что документ учитывает изменения в отрасли, влияющие на темпы строительства жилья (переход на проектное финансирование и адаптацию к нему), но отклонения от заявленных показателей оказались существенными уже в начале.
Отставание от заявленных в нацпроекте на 2018 год 86 млн кв. м оценивается в 12,7%, или 11 млн кв. м — с учетом даты это означает, что за год
«Если мы хотим построить этот объем и его еще продать, мы должны стимулировать спрос. Практически все субъекты указывают на то, что это одно из важнейших условий, чтобы достичь результатов», — подчеркнул министр. Основным инструментом стимулирования спроса сейчас является ипотека, но ее будущее вызывает у Минстроя сомнения.
К 2024 году ставки по ипотеке должны снизиться до 8%, но, по словам министра, «текущая динамика макроэкономических факторов» вызывает у него сомнения в возможности этого. На 1 ноября средневзвешенная ставка составляла 9,55%, и после повышения ЦБ ключевой ставки 14 декабря до 7,75% к концу года показатель точно превысит целевые для 2018 года 9,5%.
Отметим, что ранее интерес к строительству жилья высказывали в РСПП: по объему почти половину портфеля крупнейших инвестпроектов, предложенных частным бизнесом государству, составляют заявки на «комплексную жилую застройку территорий» с общей суммой 30,4 трлн руб. (см. «Ъ» от 28 ноября) — при этом основным условием их реализации бизнес прямо называл многомиллиардное субсидирование проектов.
В самом Минстрое «Ъ» пояснили, что паспорт нацпроекта дорабатывается: основным изменением является снижение показателя ввода жилья в 2018 году с 86 млн до 76,4 млн кв. м. «Снижение обусловлено падением ввода многоквартирных домов — это следствие низкого количества новых строительных проектов, начало которых пришлось на 2015−2016 годы», — поясняют в ведомстве.
В Минстрое говорят, что изменения касаются только 2018 года, но показатели последующих годов в части увеличения объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м также могут быть пересмотрены
В реалистичности нацпроекта ранее сомневались и в рабочей группе Госсовета (см. «Ъ» от 21 ноября). По ее оценке, риск спада объемов ввода жилья может распространиться и на 2020−2021 годы
Отметим, падение темпов жилищного строительства началось с мая 2015 года — до этого отрасль была драйвером экономики. Объяснялась такая резкая смена динамики падением реальных доходов населения, кредитования строительной отрасли и выдачи ипотеки. Минстрою уже приходилось корректировать свои планы в стратегических документах — например, показатели снижались в госпрограмме «Доступное жилье», а также в рамках работы над приоритетным проектом «Арендное жилье и ипотека».
Ожидалось, что отрасль восстановится в 2018 году, однако с мая темпы ввода жилья падают в сравнении с прошлогодними показателями, а позитивные изменения ограничиваются тенденцией к замедлению этого падения. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, теперь оживления строительства можно ожидать в середине 2019 года, но и они говорят о том, что осложнить ситуацию может лишение застройщиков возможности использовать напрямую средства дольщиков и повышение НДС.
Так, директор центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович полагает, что нынешние 75−76 млн кв. м — это потолок возможностей строительной отрасли, больше ввести она и не могла бы. «Сейчас строительство находится в очень тяжелой ситуации юридической и нормативной перестройки, которая не может проходить безболезненно», — отмечает он, добавляя, что это единственная базовая отрасль экономики, находящаяся в рецессии.
«Нужно, чтобы все это утихло и строители смогли спокойно работать, тогда примерно в середине 2019 года они смогут выйти хотя бы в нейтральную зону или даже положительную, если не будет новых изменений законодательства», — полагает эксперт. Сама цель 120 млн кв. м вызывает у господина Остапковича сомнения: «Где строители возьмут столько строительных мощностей?».
При этом, отмечает он, главный вопрос даже не в том, как построить такое количество жилья, а как его продать с учетом того, что доходы граждан продолжают падать. Впрочем, добавляет эксперт, директивные цели стимулируют регионы к тому, чтобы больше средств вкладывать в строительство.
Евгения Крючкова, Олег Сапожков