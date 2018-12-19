Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

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Итак, большинство, как уже упоминалось, задумались об обучении сотрудников. В основном, такие планы есть у работодателей IT и финансовой сферы, а также у компании, предоставляющих услуги бизнесу. Меньше всего готовы заниматься обучением представители строительной отрасли.

Каждый четвертый работодатель, 25 процентов, решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла. 23 процента работодателей предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса. Чуть меньше — 18 процентов, напротив, намерены расширить штат.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20 процентов опрошенных работодателей. Чаще всего об этом думают в IT-сфере. 17 процентов планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом девять процентов опрошенных планируют напротив сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.