Названы главные проблемы российской экономики
Пессимизм представителей малого бизнеса достиг максимального уровня за три года, сообщает РБК со ссылкой на исследование
Пессимизм представителей малого бизнеса достиг максимального уровня за три года, сообщает РБК со ссылкой на исследование
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Как показало исследование, 85 процентов предпринимателей считают, что развитию бизнеса мешает экономическая ситуация в стране. 65 процентов ожидают, что в ближайшие полгода она только ухудшится.
Такие настроения вызваны ожидаемым повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ростом инфляции. Все эти факторы влияют на покупательский спрос, его сокращения ожидают 68 процентов опрошенных. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал сомнения в том, что экономический рост по итогам 2018 года превысит один процент ВВП. Экономику, по его мнению, тормозит повышение НДС, переход на новую систему жилищного строительства, а также потенциальное ужесточение санкций против России.
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