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15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы главные проблемы российской экономики

Пессимизм представителей малого бизнеса достиг максимального уровня за три года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Альфа-банка «Пульс малого бизнеса».

Индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 процентных пунктов до отметки минус 54. Индекс текущей экономической ситуации в России снизился до минус 68 пунктов, что стало минимальным показателем за два года.

Как показало исследование, 85 процентов предпринимателей считают, что развитию бизнеса мешает экономическая ситуация в стране. 65 процентов ожидают, что в ближайшие полгода она только ухудшится.

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Такие настроения вызваны ожидаемым повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ростом инфляции. Все эти факторы влияют на покупательский спрос, его сокращения ожидают 68 процентов опрошенных. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал сомнения в том, что экономический рост по итогам 2018 года превысит один процент ВВП. Экономику, по его мнению, тормозит повышение НДС, переход на новую систему жилищного строительства, а также потенциальное ужесточение санкций против России.

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