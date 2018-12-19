Названы главные проблемы российской экономики

Индекс бизнес-ожиданий на ближайшие шесть месяцев упал на 13 процентных пунктов до отметки минус 54. Индекс текущей экономической ситуации в России снизился до минус 68 пунктов, что стало минимальным показателем за два года.

Как показало исследование, 85 процентов предпринимателей считают, что развитию бизнеса мешает экономическая ситуация в стране. 65 процентов ожидают, что в ближайшие полгода она только ухудшится.

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Такие настроения вызваны ожидаемым повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, резким падением цен на нефть в ноябре, ослаблением рубля и ростом инфляции. Все эти факторы влияют на покупательский спрос, его сокращения ожидают 68 процентов опрошенных. Наиболее негативны в оценках представители оптовой и розничной торговли.