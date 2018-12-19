Названы причины роста числа безработных в России

Рост числа официально зарегистрированных безработных объяснили увеличением размера пособия по безработице и пенсионного возраста.

Размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тысячи рублей, а с 1 января его поднимут до диапазона от 1,5 тысячи до 8 тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста (мужчины 60−65 лет и женщины 55−60 лет) размер пособия будет максимальным — от 4,9 тысячи до 11,3 тысячи рублей.

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В настоящее время в России, по оценкам Минтруда, 800 тысяч зарегистрированных безработных, при этом общее количество граждан, не имеющих работы, оценивается в 3,6 миллиона человек. Последний показатель, по расчетам министерства, не изменится в ближайшие три года.