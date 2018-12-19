Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Помнят ли питомцы свое детство?
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой)
Королевский выход: беременная Маркл посетила дом престарелых (фото)
Составлен список самой провокационной одежды года (фото)
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Путин рассказал о событиях в Сирии Владимир Путин отметил растущий уровень подготовки военных
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Ожирение предложили лечить глиной
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО
Дуэль Загитовой и Медведевой. Зачем смотреть чемпионат России
Умер актер Олег Мартьянов
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
За что изнасиловали дознавательницу из Уфы - версия адвоката
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
Какие родственники Порошенко живут в РФ: реакция МИД на новость
Глава Сбербанка потратил 100 млн руб. за день
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы причины роста числа безработных в России

Число официальных безработных в России может увеличиться на 38 процентов — до 1,1 миллиона человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Минтруда для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Рост числа официально зарегистрированных безработных объяснили увеличением размера пособия по безработице и пенсионного возраста.

Размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тысячи рублей, а с 1 января его поднимут до диапазона от 1,5 тысячи до 8 тысяч рублей. Для граждан предпенсионного возраста (мужчины 60−65 лет и женщины 55−60 лет) размер пособия будет максимальным — от 4,9 тысячи до 11,3 тысячи рублей.

Читайте также
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

В настоящее время в России, по оценкам Минтруда, 800 тысяч зарегистрированных безработных, при этом общее количество граждан, не имеющих работы, оценивается в 3,6 миллиона человек. Последний показатель, по расчетам министерства, не изменится в ближайшие три года.

Ранее Минтруд уже заявлял о том, что повышение пособия по безработице приведет к массовой регистрации россиян на биржах труда. В федеральном бюджете на 2019 год заложено 53,4 миллиарда рублей на выплату пособий.

В России повысят пособие по безработице
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
 Путин станет главой нового государства? Реакция Кремля
Сколько россияне тратят на еду
Мутко покидает пост президента РФС
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Антилопы в Африке попали в «зазеркалье»
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Течь в Марианской впадине оказалась вчетверо больше ожидавшегося
Ученые обнаружили новую опасность сахара
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
В США раскрыли провал российской «Сатаны» Новые ракеты появятся на вооружении не ранее 2021 года.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Дети
Саша Савельева впервые прокомментировала беременность Недавно в сети появилось фото, на котором у 34-летней певицы виден округлившийся живот
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь